Светлана Дружинина отреагировала на тенденцию по-новому экранизировать сказки. 90-летняя актриса призналась, что сказки необходимы детям, поэтому их нужно снимать.
Она подчеркнула, что современные малыши не особо интересуются кинокартинами, которые были созданы много лет назад. По словам звезды фильма «Девчата», у детей сейчас немного иные интересы.
«Сейчас очень много говорят и спорят о сказках. Нужны ли нам сказки? Если необходимы, то в каком виде? Сказки очень нужны детям, обязательно. И русские сказки, и сказки, которые мы сейчас снимаем даже с большими фантазиями. Никуда не денешься, дети тоже очень осовременены технологиями. Для них, может, наши старые мультипликационные сказки будут не очень интересны. Да и вообще не интересны, это я знаю по своему внуку. Ему нужны стремительные срочные изменения. Вот “Чубурашку” нового он смотрит с удовольствием. Я не против сказок. Только нужно чувство меры», — высказалась Светлана Сергеевна.
Однако не все так оценивают стремление режиссеров экранизировать сказки и делать ремейки легендарных советских картин. Дмитрий Певцов ранее заявил, что недоволен качеством ремейков, многие из них, по его мнению, не несут смысловой нагрузки и не запоминаются музыкальным сопровождением.
Он также резко высказался о детских фильмах, вышедших в прокат в новогодние праздники. По мнению актера, «это вредный продукт, который разлагает наших детей». Певцов заявил, что эти картины, по сути, не имеют отношения ни к детскому кино, ни к кино как искусству, а их создатели лишь «решили заработать бабла».
Позже Федор Бондарчук отреагировал на слова Певцова.