«Сейчас очень много говорят и спорят о сказках. Нужны ли нам сказки? Если необходимы, то в каком виде? Сказки очень нужны детям, обязательно. И русские сказки, и сказки, которые мы сейчас снимаем даже с большими фантазиями. Никуда не денешься, дети тоже очень осовременены технологиями. Для них, может, наши старые мультипликационные сказки будут не очень интересны. Да и вообще не интересны, это я знаю по своему внуку. Ему нужны стремительные срочные изменения. Вот “Чубурашку” нового он смотрит с удовольствием. Я не против сказок. Только нужно чувство меры», — высказалась Светлана Сергеевна.