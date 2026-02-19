Российский фильм «Буратино» покажут в странах Ближнего Востока

Российский фильм «Буратино» планируют выпустить в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока, соответствующие соглашения о показе достигнуты с ведущими дистрибуторами ОАЭ, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна. Картина станет первым фильмом от Национальной Медиа Группы (НМГ), который пройдет в прокате в этих странах.
Сейчас права на прокат фильма проданы в 53 страны мира, включая страны Латинской Америки, а также Испанию, Швейцарию, США, Канаду, Кипр, Израиль, Монголию, Болгарию, Индонезию, Италию и италоязычные страны.
«Объявление о планах по прокату фильма в регионе совпадает со значимой датой: столетием установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Современный российский медиаконтент — это один из инструментов культурной дипломатии. Показы фильма «Буратино» в странах Ближнего Востока помогут зрителям региона ближе познакомиться с современным российским кино, углубляя взаимопонимание между странами и способствуя укреплению «мягкой силы» России. Страны Ближнего Востока и Персидского залива — это важный для холдинга рынок с высокой долей молодого населения и высоким спросом на качественный кино контент. И нам очень приятно и волнительно отметить, что первым для НМГ фильмом в прокате в странах Ближнего Востока стал именно «Буратино», который занимает особое место в сердцах российских зрителей», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
В России картина вышла в широкий кинопрокат 1 января, спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино». Лента собрала более 2,4 млрд рублей. Среди производителей фильма: кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, НМГ, Первый канал, «Плюс Студия», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибутор фильма в России — «НМГ Кинопрокат». Зарубежный дистрибутор — Art Pictures Distribution.
Сценарист «Буратино» Андрей Золотарев 15 января отметил, что созданный фильм трансформировался от истории сепарации от родителей до сказки про особенных детей и инклюзивность. Зрители, посмотревшие картину, 6 января поделились с «Известиями» своими эмоциями от увиденного. По их словам, главным лейтмотивом завершившихся новогодних выходных стала ностальгия по детству. Ознакомившиеся с фильмом люди назвали особенной роль взаимоотношений самой куклы и папы Карло, а также указали на красоту костюмов и декораций.
Корреспондент «Известий» Максим Прихода 3 января сообщил, что кинотеатрам приходилось вводить дополнительные сеансы «Буратино», так как зрительский спрос на просмотр был очень большим. Об этом еще до премьеры, 24 декабря 2025 года, свидетельствовали данные опроса, посвященного самым ожидаемым зрителями фильмам на Новый год.