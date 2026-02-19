Российский фильм «Буратино» покажут в странах Ближнего Востока

«Объявление о планах по прокату фильма в регионе совпадает со значимой датой: столетием установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Современный российский медиаконтент — это один из инструментов культурной дипломатии. Показы фильма «Буратино» в странах Ближнего Востока помогут зрителям региона ближе познакомиться с современным российским кино, углубляя взаимопонимание между странами и способствуя укреплению «мягкой силы» России. Страны Ближнего Востока и Персидского залива — это важный для холдинга рынок с высокой долей молодого населения и высоким спросом на качественный кино контент. И нам очень приятно и волнительно отметить, что первым для НМГ фильмом в прокате в странах Ближнего Востока стал именно «Буратино», который занимает особое место в сердцах российских зрителей», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.