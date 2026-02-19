Дочь легендарного актера Алексея Баталова, Мария Баталова, прикованная к инвалидному креслу, трогательно обратилась к покойным родителям. Свое письмо, наполненное теплом и благодарностью, она посвятила памяти Алексея Владимировича и Гитаны Леонтенко, передает Super.ru.
Письмо Марии прозвучало в эфире программы «Пусть говорят», где прочитали строки, адресованные уже ушедшим матери и отцу. В своем послании 58-летняя дочь актера вспоминает детство, семейную атмосферу и безграничную любовь, окружавшую ее с ранних лет.
«Мы любили быть одни, не включали радио или телевизор. Мы жили друг для друга вне своего времени. Мама обладала способностью за несколько мгновений переноситься вслед за отцом, переноситься в разные эпохи. Для нас такие часы были, возможно, смыслом жизни. Настоящим счастьем», — написала Мария Баталова.
Она с благодарностью вспоминает, как знаменитые родители помогали ей развиваться, знакомили с талантливыми людьми и поддерживали во всем. Несмотря на трудности, семья всегда оставалась сплоченной.
Алексей Баталов, народный артист СССР, известный по фильмам «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и другим, скончался летом 2017 года.
Его супруга, актриса и бывшая балерина Гитана Леонтенко, посвятила жизнь уходу за дочерью, отказавшись от карьеры ради семьи. Она умерла в начале 2026 года на 91-м году жизни из-за проблем с сердцем.