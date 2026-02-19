Звезда «Озабоченных» показала своих дочерей

Звезда сериала «Озабоченные, или Любовь зла» Ольга Дибцева показала своих подросших детей. Актриса снялась с шестилетней Серафимой и двухлетней Василисой. Артистка поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Первенца знаменитость родила 26 декабря 2019 года от бизнесмена Романа Бочарова. Она познакомилась с ним на тренинге у психолога. Артистка тогда переживала болезненный разрыв отношений с экс-возлюбленным и не была готова к новому роману, поэтому не обратила внимания на предпринимателя. Через несколько лет пара вновь встретилась у того же специалиста, они обменялись телефонами и начали общаться.
Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, но в сентябре 2023 года актриса объявила о расставании с супругом из-за отсутствия любви. По словам звезды, развод был тяжелым. Артистка отмечала, что проделала большую работу ради ребенка, «наступив себе на горло». Дибцева не препятствует встречам бывшего мужа с дочерью, которая нуждается в отце.
Младшую дочь актриса родила 13 февраля 2024 года от своего возлюбленного, которого зовут Евгений. Звезда подчеркивала в интервью, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает мужа в соцсетях.
