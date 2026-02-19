Звезда «Сладкой жизни» призналась, что сидит на шее у мужа: «Тепло и уютно»

Звезда сериала «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала подписчикам в Telegram-канале, что сидит на шее у мужа. По словам актрисы, пока ее в этом ничего не смущает. Однако она призналась, что тратит много денег.
«Сижу у мужа на шее месяц. Пока не получила гонорар за проект. Есть накопления, но у меня так все хитро заинвестировано, что либо в бетоне, либо в инвестициях, где так просто не вытащить. Потратить я могу даже космическую сумму за час. У мужа на шее тепло и уютно, но все-таки трачу я до фига. Поэтому хочу и своих денег тоже. Знаете, что я сделаю, как финансово грамотный человек? Начну крутить денежные воронки. Хаха. У меня всегда работают», — поделилась знаменитость (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).
Артистка замужем за PR-агентом Вячеславом Гусевым. Она познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Шумакова недавно призналась, что быстро влюбилась в супруга, однако на первых свиданиях показала ему накал страстей, который он не выдержал и «слился». Артистка осознала это и первой написала Гусеву, решив возобновить отношения. Пара поженилась в 2022 году, а в апреле 2024 года у них родился первенец Леонид.
Ранее звезда «Сладкой жизни» снялась в платье с глубоким декольте после похудения на 30 кг.