Звезда «Сладкой жизни» призналась, что сидит на шее у мужа: «Тепло и уютно»

«Сижу у мужа на шее месяц. Пока не получила гонорар за проект. Есть накопления, но у меня так все хитро заинвестировано, что либо в бетоне, либо в инвестициях, где так просто не вытащить. Потратить я могу даже космическую сумму за час. У мужа на шее тепло и уютно, но все-таки трачу я до фига. Поэтому хочу и своих денег тоже. Знаете, что я сделаю, как финансово грамотный человек? Начну крутить денежные воронки. Хаха. У меня всегда работают», — поделилась знаменитость (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).