Безрукова снялась в откровенном платье с экстремальным разрезом

Актриса Ирина Безрукова снялась в откровенном платье-комбинации с разрезом до ягодиц. Звезда позировала в бассейне на надувном матрасе и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что провела отпуск в Таиланде.
Артистка недавно рассказала, как поддерживает себя в форме. Знаменитость отметила, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки. Артистка делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.
Ранее Ирина Безрукова объяснила, почему перестала есть во время перелетов.