Как снимали фильм «Офицеры» (1971): история создания главного кино о защитниках Родины

Рассказываем, как снимали фильм «Офицеры» — картину, которая стала настоящим нравственным ориентиром для миллионов советских людей и символом офицерской чести на все времена
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Фильм Владимира Рогового вышел на экраны в 1971 году и завоевал любовь советских зрителей. Это история о дружбе и любви на фоне грандиозных исторических событий — от Гражданской войны до Великой Отечественной и послевоенных будней. Главные герои — Алексей Трофимов, его жена Люба и их верный друг Иван Варавва — проходят через десятилетия, сохраняя верность присяге и друг другу. В статье рассказываем, как снимали фильм «Офицеры», с какими трудностями столкнулась съемочная группа и благодаря чему картина обрела бессмертие.

Особенности съемочного процесса

Работа над «Офицерами» была масштабной и сложной. Съемочной группе пришлось объехать полстраны, чтобы воссоздать на экране события нескольких десятилетий — от среднеазиатских пустынь до европейских фронтов. При этом фильм сняли всего за один год — срок по тем меркам невероятно сжатый для картины такого масштаба.

География съемок от Москвы до Ашхабада

Съемочная группа работала в разных уголках Советского Союза. Под Ашхабадом в Туркменской ССР снимали сцены борьбы с басмачами — там состоялась первая встреча Трофимова, Любы и Вараввы. В Крыму, под Севастополем, воссоздавали эпизоды на железной дороге — прыжок Вараввы с поезда за цветами снимали на петле у Инкермана. В Подмосковье, в Рузе, построили «китайскую переправу» для эпизодов с участием китайских товарищей. А танковую колонну из финала снимали под Калинином (ныне Тверь).

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Московский университет в роли Министерства обороны

Сцену встречи Вараввы и Любы после долгой разлуки планировали снимать у настоящего здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Но ведомство не пустило кинематографистов на свою территорию, и выход нашли неожиданный — здание Минобороны сыграл Московский государственный университет имени Ломоносова на Воробьевых горах. Благодаря сталинскому ампиру зритель ни за что не заметит подмены.

Дом со львами и исчезнувшие клыки

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Сцены у дома на Новой Молчановке — знакомство молодых Трофимова и Любы и их беседа с внуком спустя десятилетия — снимали в реальной московской локации. Внимательные зрители давно заметили забавную деталь: в начале фильма у львов, украшающих фасад, есть клыки, а в конце они исчезают. Это не ошибка монтажа, а работа декораторов, которые добавили клыки для первой сцены — на самом деле львы у этого дома изначально были без клыков.

Опасные трюки без дублеров

Актеры выполняли многие опасные сцены самостоятельно. Василий Лановой бегал по крышам вагонов — это было по-настоящему рискованно. Алина Покровская во время съемок под Ашхабадом едва не погибла — лошадь понесла, и актриса не могла справиться с управлением. Юматов и Лановой, которые в тот момент находились рядом, бросились наперерез, сумели зажать лошадь и остановить ее.

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Сложный кастинг и отказ звезд

На роль Ивана Вараввы пробовались более 40 актеров, но режиссера никто не устраивал. Олег Ефремов сначала согласился, но постоянно опаздывал из-за занятости в театре и параллельных съемках. Василий Лановой поначалу отказывался — он не понимал мотивации героя, который десятилетиями любит жену лучшего друга. Переубедил его оператор, который заметил: «Вася, ты должен играть специфику русского офицера, всегдашнего, на все времена. Русский офицер, и обязательно романтический». Лановой согласился — и не прогадал.

Когда проходили съемки фильма «Офицеры»

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Съемки картины стартовали в августе 1970 года в Москве. Первой снимали сцену у здания, которое сейчас известно как место встречи главных героев — ту самую, памятник которой сегодня стоит на Фрунзенской набережной. Работа над фильмом продолжалась около года, и уже весной 1971 года картина была готова. Премьера состоялась 26 июля 1971 года — в разгар отпусков, поэтому большого ажиотажа не случилось. Но министр обороны Андрей Гречко лично отвез фильм на дачу к Леониду Брежневу, и генсеку картина понравилась. В сентябре того же года прошла повторная премьера, и фильм триумфально вошел в десятку самых кассовых лент советского проката, собрав 53 миллиона зрителей.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

Как и любое масштабное кинопроизводство, съемки «Офицеров» не обошлись без проблем. Команде приходилось преодолевать препятствия самого разного свойства.

  • Георгий Юматов, утвержденный на роль Алексея Трофимова, имел репутацию ненадежного из-за пристрастия к алкоголю. Незадолго до «Офицеров» он из-за этого потерял роль красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни». Сценарист Борис Васильев лично поручился за актера, и Юматов получил роль. Но во время съемок он все же сорвался, и спасать ситуацию приехала его супруга, актриса Муза Крепкогорская, которая сумела удержать мужа от запоя. Кстати, ей тоже досталась небольшая роль в фильме.

  • Изначально Любу должна была играть Елена Добронравова, но она начала диктовать свои условия — требовать переписывания сценария и настаивать, что ее героиня в финале должна уйти к Варавве. Режиссер Владимир Роговой не стал спорить, а просто уволил актрису и пригласил Алину Покровскую, для которой эта роль стала лучшей в карьере.

  • Александр Воеводин, игравший Трофимова-младшего, вспоминал, что сцены с огнем были по-настоящему опасны. Его одежду пропитывали горючей жидкостью и поджигали, и никто не мог предсказать, куда подует ветер — пламя било прямо в лицо актеру. Никаких дублеров для таких сцен не предусматривалось.

  • По настоянию сверху из готового фильма вырезали несколько эпизодов, в том числе сцену расстрела фашистами советского офицера — ее сочли слишком жестокой. Кроме того, изначальный сценарий Бориса Васильева содержал больше деталей о репрессиях конца 1930-х, но от них пришлось отказаться, чтобы не раздражать заказчика — министерство обороны.

Кто сыграл в фильме «Офицеры»

Алина Покровская и Георгий Юматов в фильме Офицеры
Алина Покровская и Георгий Юматов в фильме «Офицеры»

Кастинг фильма стал отдельной эпопеей, но в итоге был подобран поистине звездный состав, каждый актер в котором сыграл свою лучшую или одну из лучших ролей.

  • Георгий Юматов (Алексей Трофимов) — фронтовик, прошедший Великую Отечественную, освобождавший Будапешт. Его шрамы в фильме настоящие — от боевых ранений. Юматов создал образ простого, честного и мужественного офицера, которому веришь безоговорочно.

  • Василий Лановой (Иван Варавва) — после долгих уговоров согласившийся на роль, Лановой сыграл романтичного, лихого кавалериста, который пронес любовь к жене друга через всю жизнь. 

  • Алина Покровская (Люба Трофимова) — пришла в проект после ухода Елены Добронравовой и создала образ удивительно цельный, женственный и сильный. Для Покровской эта роль стала главной в карьере.

  • Владимир Дружников (Георгий Петрович) — бывший царский офицер, а затем красный командир. Гго герой произносит сакраментальную фразу о профессии защищать Родину.

  • Александр Воеводин (Егор Трофимов-младший) — студент МХАТа, который ради роли пошел на риск: мхатовцам запрещали сниматься в кино под угрозой отчисления. Но роль того стоила.

  • Андрей Громов (Ваня Трофимов, внук) — суворовец, чей образ стал символом связи поколений. Громов впоследствии стал дипломатом и дожил до наших дней.

Интересные факты о фильме «Офицеры»

Кадр из фильма Офицеры
Кадр из фильма «Офицеры»

За полвека своей истории фильм оброс множеством легенд и удивительных деталей, которые делают его еще более ценным для зрителя.

  • «Есть такая профессия — Родину защищать» — это, пожалуй, самая известная цитата из советского кино об армии. Но в фильме она звучит иначе. Диалог между Трофимовым и Георгием Петровичем выглядит так: «Что же это за профессия?» — «Родину защищать. Есть такая профессия, взводный». В народе же закрепился более лаконичный и емкий вариант. 

  • Стихи к песне «От героев былых времен» написал фронтовой поэт Евгений Агранович. Музыку сочинил Рафаил Хозак. Песня звучит за кадром, но зритель воспринимает ее как исповедь самих героев, что усиливает эмоциональное воздействие.

  • Фильм получился таким искренним потому, что его авторы знали о войне не понаслышке. Режиссер Владимир Роговой воевал в пехоте, сценарист Борис Васильев ушел на фронт добровольцем, был контужен. Георгий Юматов прошел войну юнгой, а затем — фронтовиком. Василий Лановой пережил оккупацию. Как позже отметил Владимир Путин, в картине «нет ни одной фальшивой ноты».

  • После выхода фильма количество желающих поступить в военные училища выросло в 20 раз. Мальчишки хотели быть похожими на Трофимова и Варавву. Герой России генерал Владимир Шаманов признавался, что увидел фильм еще школьником и два года готовился, чтобы поступить в Рязанское училище ВДВ.

  • В 2013 году на Фрунзенской набережной в Москве, рядом со зданием Министерства обороны, открыли памятник героям фильма «Офицеры». В бронзе увековечены Василий Лановой (Варавва), Георгий Юматов (Трофимов), Алина Покровская (Люба) и Андрей Громов (суворовец Ваня). На открытии присутствовали Лановой и Покровская.

  • Борис Васильев, автор повести, положенной в основу сценария, происходил из дворянской семьи, где мужчины веками служили в армии. Его отец, офицер царской армии, перешел на сторону красных, потому что не мог бросить своих солдат. Сам Борис Львович уволился из армии в звании капитан-инженера, чтобы заниматься литературой, и писал только о том, что знал досконально.