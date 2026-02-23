Георгий Юматов, утвержденный на роль Алексея Трофимова, имел репутацию ненадежного из-за пристрастия к алкоголю. Незадолго до «Офицеров» он из-за этого потерял роль красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни». Сценарист Борис Васильев лично поручился за актера, и Юматов получил роль. Но во время съемок он все же сорвался, и спасать ситуацию приехала его супруга, актриса Муза Крепкогорская, которая сумела удержать мужа от запоя. Кстати, ей тоже досталась небольшая роль в фильме.

Изначально Любу должна была играть Елена Добронравова, но она начала диктовать свои условия — требовать переписывания сценария и настаивать, что ее героиня в финале должна уйти к Варавве. Режиссер Владимир Роговой не стал спорить, а просто уволил актрису и пригласил Алину Покровскую, для которой эта роль стала лучшей в карьере.

Александр Воеводин, игравший Трофимова-младшего, вспоминал, что сцены с огнем были по-настоящему опасны. Его одежду пропитывали горючей жидкостью и поджигали, и никто не мог предсказать, куда подует ветер — пламя било прямо в лицо актеру. Никаких дублеров для таких сцен не предусматривалось.