Фильм Владимира Рогового вышел на экраны в 1971 году и завоевал любовь советских зрителей. Это история о дружбе и любви на фоне грандиозных исторических событий — от Гражданской войны до Великой Отечественной и послевоенных будней. Главные герои — Алексей Трофимов, его жена Люба и их верный друг Иван Варавва — проходят через десятилетия, сохраняя верность присяге и друг другу. В статье рассказываем, как снимали фильм «Офицеры», с какими трудностями столкнулась съемочная группа и благодаря чему картина обрела бессмертие.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Офицерами» была масштабной и сложной. Съемочной группе пришлось объехать полстраны, чтобы воссоздать на экране события нескольких десятилетий — от среднеазиатских пустынь до европейских фронтов. При этом фильм сняли всего за один год — срок по тем меркам невероятно сжатый для картины такого масштаба.
География съемок от Москвы до Ашхабада
Съемочная группа работала в разных уголках Советского Союза. Под Ашхабадом в Туркменской ССР снимали сцены борьбы с басмачами — там состоялась первая встреча Трофимова, Любы и Вараввы. В Крыму, под Севастополем, воссоздавали эпизоды на железной дороге — прыжок Вараввы с поезда за цветами снимали на петле у Инкермана. В Подмосковье, в Рузе, построили «китайскую переправу» для эпизодов с участием китайских товарищей. А танковую колонну из финала снимали под Калинином (ныне Тверь).
Московский университет в роли Министерства обороны
Сцену встречи Вараввы и Любы после долгой разлуки планировали снимать у настоящего здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Но ведомство не пустило кинематографистов на свою территорию, и выход нашли неожиданный — здание Минобороны сыграл Московский государственный университет имени Ломоносова на Воробьевых горах. Благодаря сталинскому ампиру зритель ни за что не заметит подмены.
Дом со львами и исчезнувшие клыки
Сцены у дома на Новой Молчановке — знакомство молодых Трофимова и Любы и их беседа с внуком спустя десятилетия — снимали в реальной московской локации. Внимательные зрители давно заметили забавную деталь: в начале фильма у львов, украшающих фасад, есть клыки, а в конце они исчезают. Это не ошибка монтажа, а работа декораторов, которые добавили клыки для первой сцены — на самом деле львы у этого дома изначально были без клыков.
Опасные трюки без дублеров
Актеры выполняли многие опасные сцены самостоятельно. Василий Лановой бегал по крышам вагонов — это было по-настоящему рискованно. Алина Покровская во время съемок под Ашхабадом едва не погибла — лошадь понесла, и актриса не могла справиться с управлением. Юматов и Лановой, которые в тот момент находились рядом, бросились наперерез, сумели зажать лошадь и остановить ее.
Сложный кастинг и отказ звезд
На роль Ивана Вараввы пробовались более 40 актеров, но режиссера никто не устраивал. Олег Ефремов сначала согласился, но постоянно опаздывал из-за занятости в театре и параллельных съемках. Василий Лановой поначалу отказывался — он не понимал мотивации героя, который десятилетиями любит жену лучшего друга. Переубедил его оператор, который заметил: «Вася, ты должен играть специфику русского офицера, всегдашнего, на все времена. Русский офицер, и обязательно романтический». Лановой согласился — и не прогадал.
Когда проходили съемки фильма «Офицеры»
Съемки картины стартовали в августе 1970 года в Москве. Первой снимали сцену у здания, которое сейчас известно как место встречи главных героев — ту самую, памятник которой сегодня стоит на Фрунзенской набережной. Работа над фильмом продолжалась около года, и уже весной 1971 года картина была готова. Премьера состоялась 26 июля 1971 года — в разгар отпусков, поэтому большого ажиотажа не случилось. Но министр обороны Андрей Гречко лично отвез фильм на дачу к Леониду Брежневу, и генсеку картина понравилась. В сентябре того же года прошла повторная премьера, и фильм триумфально вошел в десятку самых кассовых лент советского проката, собрав 53 миллиона зрителей.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Как и любое масштабное кинопроизводство, съемки «Офицеров» не обошлись без проблем. Команде приходилось преодолевать препятствия самого разного свойства.
Георгий Юматов, утвержденный на роль Алексея Трофимова, имел репутацию ненадежного из-за пристрастия к алкоголю. Незадолго до «Офицеров» он из-за этого потерял роль красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни». Сценарист Борис Васильев лично поручился за актера, и Юматов получил роль. Но во время съемок он все же сорвался, и спасать ситуацию приехала его супруга, актриса Муза Крепкогорская, которая сумела удержать мужа от запоя. Кстати, ей тоже досталась небольшая роль в фильме.
Изначально Любу должна была играть Елена Добронравова, но она начала диктовать свои условия — требовать переписывания сценария и настаивать, что ее героиня в финале должна уйти к Варавве. Режиссер Владимир Роговой не стал спорить, а просто уволил актрису и пригласил Алину Покровскую, для которой эта роль стала лучшей в карьере.
Александр Воеводин, игравший Трофимова-младшего, вспоминал, что сцены с огнем были по-настоящему опасны. Его одежду пропитывали горючей жидкостью и поджигали, и никто не мог предсказать, куда подует ветер — пламя било прямо в лицо актеру. Никаких дублеров для таких сцен не предусматривалось.
По настоянию сверху из готового фильма вырезали несколько эпизодов, в том числе сцену расстрела фашистами советского офицера — ее сочли слишком жестокой. Кроме того, изначальный сценарий Бориса Васильева содержал больше деталей о репрессиях конца 1930-х, но от них пришлось отказаться, чтобы не раздражать заказчика — министерство обороны.
Кто сыграл в фильме «Офицеры»
Кастинг фильма стал отдельной эпопеей, но в итоге был подобран поистине звездный состав, каждый актер в котором сыграл свою лучшую или одну из лучших ролей.
Георгий Юматов (Алексей Трофимов) — фронтовик, прошедший Великую Отечественную, освобождавший Будапешт. Его шрамы в фильме настоящие — от боевых ранений. Юматов создал образ простого, честного и мужественного офицера, которому веришь безоговорочно.
Василий Лановой (Иван Варавва) — после долгих уговоров согласившийся на роль, Лановой сыграл романтичного, лихого кавалериста, который пронес любовь к жене друга через всю жизнь.
Алина Покровская (Люба Трофимова) — пришла в проект после ухода Елены Добронравовой и создала образ удивительно цельный, женственный и сильный. Для Покровской эта роль стала главной в карьере.
Владимир Дружников (Георгий Петрович) — бывший царский офицер, а затем красный командир. Гго герой произносит сакраментальную фразу о профессии защищать Родину.
Александр Воеводин (Егор Трофимов-младший) — студент МХАТа, который ради роли пошел на риск: мхатовцам запрещали сниматься в кино под угрозой отчисления. Но роль того стоила.
Андрей Громов (Ваня Трофимов, внук) — суворовец, чей образ стал символом связи поколений. Громов впоследствии стал дипломатом и дожил до наших дней.
Интересные факты о фильме «Офицеры»
За полвека своей истории фильм оброс множеством легенд и удивительных деталей, которые делают его еще более ценным для зрителя.
«Есть такая профессия — Родину защищать» — это, пожалуй, самая известная цитата из советского кино об армии. Но в фильме она звучит иначе. Диалог между Трофимовым и Георгием Петровичем выглядит так: «Что же это за профессия?» — «Родину защищать. Есть такая профессия, взводный». В народе же закрепился более лаконичный и емкий вариант.
Стихи к песне «От героев былых времен» написал фронтовой поэт Евгений Агранович. Музыку сочинил Рафаил Хозак. Песня звучит за кадром, но зритель воспринимает ее как исповедь самих героев, что усиливает эмоциональное воздействие.
Фильм получился таким искренним потому, что его авторы знали о войне не понаслышке. Режиссер Владимир Роговой воевал в пехоте, сценарист Борис Васильев ушел на фронт добровольцем, был контужен. Георгий Юматов прошел войну юнгой, а затем — фронтовиком. Василий Лановой пережил оккупацию. Как позже отметил Владимир Путин, в картине «нет ни одной фальшивой ноты».
После выхода фильма количество желающих поступить в военные училища выросло в 20 раз. Мальчишки хотели быть похожими на Трофимова и Варавву. Герой России генерал Владимир Шаманов признавался, что увидел фильм еще школьником и два года готовился, чтобы поступить в Рязанское училище ВДВ.
В 2013 году на Фрунзенской набережной в Москве, рядом со зданием Министерства обороны, открыли памятник героям фильма «Офицеры». В бронзе увековечены Василий Лановой (Варавва), Георгий Юматов (Трофимов), Алина Покровская (Люба) и Андрей Громов (суворовец Ваня). На открытии присутствовали Лановой и Покровская.
Борис Васильев, автор повести, положенной в основу сценария, происходил из дворянской семьи, где мужчины веками служили в армии. Его отец, офицер царской армии, перешел на сторону красных, потому что не мог бросить своих солдат. Сам Борис Львович уволился из армии в звании капитан-инженера, чтобы заниматься литературой, и писал только о том, что знал досконально.