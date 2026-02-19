Венецианский кинофестиваль, 82-й по счету, встретил новую работу Франсуа Озона овациями — режиссер представил «Постороннего», вторую в истории полнометражную экранизацию философского бестселлера Камю после версии Лукино Висконти 1967 года. Действие разворачивается в Алжире конца 1930-х годов, где молодой француз Мерсо становится заложником собственной эмоциональной отстраненности и рокового стечения обстоятельств. В статье собрали все, что известно про фильм «Посторонний»: от точной даты российской премьеры до деталей сложной актерской трансформации Бенжамина Вуазена.
Когда выйдет фильм «Посторонний»
Премьера в России состоится 5 марта 2026 года. Дистрибьютором выступает компания A-One Films, которая также отвечает за прокат многих европейских фестивальных хитов.
Мировая премьера картины прошла 2 сентября 2025 года в рамках основного конкурса 82-го Венецианского кинофестиваля. Во французский прокат лента вышла 29 октября 2025 года — прокатчиком выступила старейшая действующая киностудия мира Gaumont, участвовавшая и в производстве фильма. В других странах релиз растянулся на конец 2025 — начало 2026 года.
Где и как проходили съемки фильма «Посторонний»
Производство фильма стартовало в марте 2025 года. Это масштабная международная копродукция: над лентой работали студия FOZ (принадлежит самому Озону), Gaumont, France 2 Cinéma, бельгийская Scope Pictures и марокканская Lions Production et Services. Основные съемки проходили в Марокко с апреля 2025-го. Выбор локации объясняется стремлением режиссера к аутентичности: марокканские пейзажи позволили максимально точно воссоздать атмосферу Алжира 1930 годов.
Одной из ключевых художественных особенностей стала черно-белая съемка. Оператор Мануэль Дакоссе создал визуальный ряд, в котором главным действующим лицом становится свет — он просачивается сквозь жалюзи в комнату Мерсо, слепит на пляже, дробится в морской воде и, наконец, провоцирует роковой выстрел, отражаясь от лезвия ножа. Озон сознательно отказывается от цвета, чтобы передать эмоциональную плоскость восприятия героя и подчеркнуть отчуждение.
Кто снимается в фильме «Посторонний»
Кастинг стал одной из сильнейших сторон проекта — Озон собрал ансамбль из звезд современного французского кино, каждый из которых идеально вписался в эстетику суровой экзистенциальной драмы.
Бенжамин Вуазен (Мерсо) — центральная роль досталась молодому актеру, уже знакомому зрителям по фильму Озона «Лето'85». Ради образа постороннего Вуазену пришлось совершить внутреннюю трансформацию: будучи экстравертом по натуре, он на время съемок отгородился от коллег, не участвовал в совместных ужинах и погрузился в чтение Ницше, Камю и Поля Валери. Результат превзошел ожидания — актер получил премию «Люмьер» (французский аналог «Золотого глобуса») за лучшую мужскую роль и номинирован на «Сезар».
Ребекка Мардер (Мари) — возлюбленная Мерсо, чья жизнерадостность и чувственность контрастируют с эмоциональной пустотой героя. Критики называют ее образ почти метафорическим, символизирующим безусловную любовь и надежду.
Сванн Арло (священник) — звезда «Анатомии падения» воплощает философского оппонента Мерсо в тюремной сцене, где сталкиваются вера и экзистенциальный нигилизм.
Пьер Лоттен (Раймон Синтес) — сосед и токсичный друг, который втягивает героя в роковую историю.
Дени Лаван — культовый актер, известный по фильмам Леоса Каракса, исполнил одну из ролей.
Также в фильме приняли участие Бенжамин Икуль, Жан-Бенуа Юге, Жан-Шарль Клише и другие актеры.
О чем будет фильм «Посторонний»
Сюжет следует за линией романа Камю, но с важными акцентами, которые расставляет Озон. Действие происходит в Алжире 1938 года — в период французского колониального господства. Мерсо — мелкий служащий, живущий словно во сне. Он приезжает на похороны матери и не проливает ни слезы, что становится первым пунктом будущего обвинения. Вернувшись в город, он возобновляет отношения с Мари, а затем ввязывается в сомнительные дела соседа Раймона.
Кульминация наступает на пляже: под палящим солнцем Мерсо сталкивается с арабским юношей, братом женщины, которую избивал Раймон. Ослепленный светом, испуганный блеском ножа, Мерсо стреляет — один раз, а затем еще четыре раза в неподвижное тело. Далее следует суд, где присяжные пытаются понять не столько мотивы убийства, сколько то, почему подсудимый не плакал на похоронах и не верит в Бога.
Озон сохраняет двухчастную структуру романа: первая часть — наблюдение за равнодушным течением жизни, вторая — процедурная драма суда. Но режиссер вводит важное новшество: он дает голос безымянным арабским персонажам. В финале мы видим сестру убитого Джамилу на его могиле, и зритель осознает, что за философскими абстракциями стоит живая человеческая трагедия.
Интересные факты о фильме «Посторонний»
За время работы над картиной и ее фестивальной жизни накопилось немало любопытных деталей, которые стоит знать перед походом в кино.
Режиссер не случайно выбрал именно этот роман. Его дедушка работал следователем в Алжире и пережил покушение в 1956 году, после чего семья была вынуждена вернуться во Францию. Готовясь к съемкам, Озон изучал архивы, встречался с историками и свидетелями колониального периода, стремясь осмыслить тяжелое молчание, до сих пор висящее над этой страницей французской истории.
Режиссер тщательно изучал работу Камеля Дауда «Мерсо, контррасследование» — роман, написанный от лица брата убитого араба, где история Камю переворачивается с ног на голову. Озон хотел понять точку зрения другой стороны и отразить ее в фильме, пусть и деликатно.
Готовя Бенжамина Вуазена к роли, Озон посоветовал ему прочитать книгу легендарного режиссера Робера Брессона «Заметки о кинематографе». Аскеза и минимализм Брессона стали ориентиром для работы над образом эмоционально закрытого человека.
Фильм получил премию «Люмьер» за лучшую мужскую роль и был номинирован на «Сезар» в четырех категориях: лучший актер, лучший актер второго плана, лучший оператор и лучший оригинальный саундтрек.
Фильм начинается с цитаты из французского пропагандистского фильма 1936 года «Земля Алжира», восхваляющего заслуги колонизации, а титры впервые появляются на арабском. Так Озон сразу задает двойную оптику: мы видим историю глазами француза, но помним, что для Алжира он — чужак, «аль-гариб».