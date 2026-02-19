Сюжет следует за линией романа Камю, но с важными акцентами, которые расставляет Озон. Действие происходит в Алжире 1938 года — в период французского колониального господства. Мерсо — мелкий служащий, живущий словно во сне. Он приезжает на похороны матери и не проливает ни слезы, что становится первым пунктом будущего обвинения. Вернувшись в город, он возобновляет отношения с Мари, а затем ввязывается в сомнительные дела соседа Раймона.