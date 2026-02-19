43-летняя Приянка Чопра снялась в облегающем мини-платье со шлейфом

Актриса Приянка Чопра вышла на публику в облегающем мини-платье. Знаменитость показала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
43-летняя звезда позировала перед фотографом в желтом обтягивающем мини-платье с длинным шлейфом и золотых туфлях на каблуках. Актриса дополнила образ серьгами и кольцом. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с розовыми рунами и помадой.
Ранее Приянка Чопра в платье с разрезом до бедра пришла на премьеру с мужем.