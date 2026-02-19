Дмитрий Певцов рассказал, какой должна быть невеста его сына: «Похожа на маму»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил «Пятому каналу», что невеста его сына Елисея должна быть похожа на его жену.
Журналисты спросили 18-летнего Елисея, какой должна быть невеста. Молодой человек замялся, и его перебил Певцов. Он сказал, что девушка должна быть «похожа на маму». Сын артиста согласился с этим.
Елисей добавил, что ему все равно на кулинарные способности потенциальной возлюбленной. Молодой человек подчеркнул, что может накормить себя сам.
«Если человек хороший, то можно и не готовить», — заявил сын артиста.
Певцов с юмором ответил на вопрос, как встретит невесту сына в первый раз.
«Сначала выгоним ее, конечно, а потом поглядим», — заявил депутат.
Актер также назвал табу при выборе невестки. Певцов заявил, что не сможет принять в семью не патриота.
Ранее Дмитрий Певцов высказался о любви.