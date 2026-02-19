Полина Гагарина озвучила новую героиню в семейной сказке «Домовенок Кузя 2». Также певица записала песню, которая прозвучит в фильме.
Персонажа Гагариной зовут Тихоня, она домовенок, как и Кузя, только девочка.
«Очень люблю работать в озвучании, потому что это уникальная возможность вдохнуть жизнь в персонажа, создать характер, но только голосом, — призналась певица. — Тихоня получилась очень трогательной, но при этом немного “хулиганкой” в хорошем смысле этого слова».
«Мне было интересно искать ее звучание, экспериментировать с интонациями и, конечно, создать оригинальный саундтрек для фильма — это отдельное удовольствие. Уверена, зрителей ждет теплая, смешная и очень семейная история, в которой каждый найдет что-то свое», — добавила Гагарина.
По словам продюсера Сарика Андреасяна, Полина Гагарина «привнесла в образ особую нежность».
Напомним, что Сергей Бурунов подарил свой голос Кузе, а Гарик Харламов — Нафане. В «Домовенке Кузе 2» также появятся Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова.
По сюжету, Кузя по-прежнему живет у Наташи. Баба Яга обосновалась в городе и помогает людям. Спокойствие нарушает появление новой героини — Тихони. Вместе с ней начинаются новые приключения. Героям предстоит объединиться против Кощея, чтобы защитить волшебный мир.
Фильм «Домовенок Кузя 2» выйдет в прокат 19 марта.