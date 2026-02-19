Кайли Дженнер засняли за поцелуем с Тимоти Шаламе на свидании

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер была замечена на свидании с актером Тимоти Шаламе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли знаменитостей, когда они ужинали в пиццерии Flour Pizza в Брентвуде. По информации журналистов, ради модели и актера закрыли заведение на вечер. Влюбленные ели пиццу с пепперони и пили газировку. На одном из фото знаменитости целовались.
Отмечается, что это первое совместное появление пары на публике за последние несколько недель. Тимоти Шаламе был занят продвижением фильма «Марти Великолепный», где сыграл главную роль, а Кайли Дженнер занималась воспитанием детей Сторми и Эйра.
Ранее Тимоти Шаламе заметили с актрисой на прогулке в Париже.