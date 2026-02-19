Ричмонд
Актер Курцын рассказал о своем вкладе в развитие детей: «Хотят быть похожими на тебя»

Актер Курцын рассказал, что открыл школы каскадеров и боевых искусств
Роман Курцын, фото: пресс-служба
Роман Курцын, фото: пресс-служба

Актер Роман Курцын рассказал, что хочет создать условия для правильного развития подростков в России. Его слова передал «Пятый канал».

Артист поделился, что открыл школы каскадеров и боевых искусств в Ярославле, в которых может обучаться молодое поколение страны. Также у актера есть общеобразовательная школа для детей

«Когда твои ученики говорят о том, что они хотят быть похожими на тебя, это много стоит. <…> Никто не говорит, что “я хочу быть похожим на Брэда Питта”», — отметил артист.

По словам знаменитости, самое главное в воспитании подрастающего поколения — личный пример, который способен оказать сильное влияние. Актер добавил, что и в жизни, и в педагогической деятельности важно, чтобы дети перенимали ценности и принципы от взрослых.

Ранее Роман Курцын объяснил, почему перестал смотреть Олимпийские игры.