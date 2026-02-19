Егор Бероев раскритиковал коллег, которые отдыхают за границей на дорогих курортах. Актер считает, что в непростое время неуместно показывать такую роскошь.
«Думаю, надо исключить публикации с Куршевелей, Дубая, Мальдив, когда туда приезжают известные люди. Свинство дошло до того, что они даже не знают, что происходит в стране. Они живут отдельной жизнью. Считают, что это их личное дело, мол, сами заработали и поехали. Ради Бога! Но не нужно показывать это публично, чтобы не было за них стыдно», — заявил артист в шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Он отметил, что с 2022 года, после начала спецоперации на Украине, не бывал за границей. Бероев уверен, что публичные люди должны думать о своей стране, а не прославлять подобным образом другие.
«Если вы живете жизнью страны, вы должны думать об этом. Потому что это свинство, абсолютное свинство… Его показывают известные люди, начиная от журналистов и блогеров, которые ведут себя просто похабно, и заканчивая другими бездарными и пошлыми людьми. <…> Я бы не стал ездить в Куршевель. Это уже показывает мою позицию. Я вообще не езжу в эти страны. Вот с самого начала, как началось СВО, не появлялся ни в одной. Не хочу», — заключил актер.
В начале февраля Егор Бероев сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой после 25 лет брака. Он сделал публикацию в соцсетях и признался, что развод произошел еще четыре года назад. Причины расставания актер не стал называть.
