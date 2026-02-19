«Если вы живете жизнью страны, вы должны думать об этом. Потому что это свинство, абсолютное свинство… Его показывают известные люди, начиная от журналистов и блогеров, которые ведут себя просто похабно, и заканчивая другими бездарными и пошлыми людьми. <…> Я бы не стал ездить в Куршевель. Это уже показывает мою позицию. Я вообще не езжу в эти страны. Вот с самого начала, как началось СВО, не появлялся ни в одной. Не хочу», — заключил актер.