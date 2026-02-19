Стартовали съемки второго сезона криминального детектива «Трасса». Сценаристом проекта стал Олег Маловичко, написавший первый сезон и «Хрустальный». Главные роли в продолжении играют звезда «Вертинского» и «Берлинской жары» Алексей Филимонов, а также Сергей Колесников и Валерия Валюженич.
Действие происходит в заполярном городе Яркий, который большую часть года отрезан от внешнего мира. Экономические перспективы связывают с возобновлением работы старой шахты, куда прибывают рабочие-маргиналы. После убийства молодой женщины начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров (Колесников) стремится избежать огласки, ведь она может помешать стройке.
Его сноха Зоя (Валюженич), служащая в полиции, настаивает на расследовании. В прошлом она отказалась от родового призвания и вышла замуж за сына Тихомирова. Три года назад она потеряла мужа и старшего ребенка в аварии, теперь ее семья состоит из младшего сына Артема (Воля Завитаев) и свекра.
Для расследования в город направляют следователя Петра Горелова (Филимонов), с которым у Зои ранее были отношения. В ходе противостояния с преступником Зоя вынуждена принять свои изначальные способности, которые долгое время подавляла.
Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Воркуте.
Режиссером «Трассы 2» выступит Константин Статский («Мажор», «Троцкий»).
Дата выхода второй части сериала пока неизвестна.