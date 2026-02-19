Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Начались съемки «Трассы 2» с Алексеем Филимоновым: первые фото

Смотрите фоторепортаж со съемок второго сезона криминального сериала от сценариста «Хрустального» Олега Маловичко
Алексей Филимонов на съемках сериала «Трасса 2»
Алексей Филимонов на съемках сериала «Трасса 2»

Стартовали съемки второго сезона криминального детектива «Трасса». Сценаристом проекта стал Олег Маловичко, написавший первый сезон и «Хрустальный». Главные роли в продолжении играют звезда «Вертинского» и «Берлинской жары» Алексей Филимонов, а также Сергей Колесников и Валерия Валюженич.

Действие происходит в заполярном городе Яркий, который большую часть года отрезан от внешнего мира. Экономические перспективы связывают с возобновлением работы старой шахты, куда прибывают рабочие-маргиналы. После убийства молодой женщины начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров (Колесников) стремится избежать огласки, ведь она может помешать стройке.

Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)

Его сноха Зоя (Валюженич), служащая в полиции, настаивает на расследовании. В прошлом она отказалась от родового призвания и вышла замуж за сына Тихомирова. Три года назад она потеряла мужа и старшего ребенка в аварии, теперь ее семья состоит из младшего сына Артема (Воля Завитаев) и свекра.

Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)

Для расследования в город направляют следователя Петра Горелова (Филимонов), с которым у Зои ранее были отношения. В ходе противостояния с преступником Зоя вынуждена принять свои изначальные способности, которые долгое время подавляла.

Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трасса» (2 сезон)

Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Воркуте.

Режиссером «Трассы 2» выступит Константин Статский («Мажор», «Троцкий»).

Дата выхода второй части сериала пока неизвестна.