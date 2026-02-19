Его сноха Зоя (Валюженич), служащая в полиции, настаивает на расследовании. В прошлом она отказалась от родового призвания и вышла замуж за сына Тихомирова. Три года назад она потеряла мужа и старшего ребенка в аварии, теперь ее семья состоит из младшего сына Артема (Воля Завитаев) и свекра.