Продюсер раскрыл, сколько Ефремову заплатят за съемки в первом после УДО сериале

Рудченко отметил, что вышедший из колонии по УДО Ефремов очень востребован. Это доказали продажи билетов на спектакль с артистом в главной роли. Продюсер считает, что, если до уголовного дела представитель знаменитой династии получал примерно 140 тысяч рублей за съемочный день, то теперь сумма увеличится.