Борис Щербаков рассказал, что привозит домой с гастролей

Актер Борис Щербаков признался, что, приезжая на гастроли, первым делом ищет в городе определенный магазин
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Борис Щербаков в интервью aif.ru рассказал, что, приезжая на гастроли, он первым делом ищет в городе антикварный магазин.

Борис Васильевич много лет собирает старинные предметы быта и домашней утвари.

«В коллекции у меня прялки, весы, чайники, самовары, коромысла», — рассказывает Борис Щербаков. Старинные предметы нашли свое место на подмосковной даче артиста. Здесь же у Щербакова столярная мастерская, где он занимается резьбой по дереву. Диапазон работ артиста: от предметов мебели, включая резной буфет, до миниатюр на библейские сюжеты и окладов для икон.

А еще у многих знакомых Щербакова дома есть полки работы актера.

«Приходили в гости, потом оказывалось, что понравилась полочка, я говорил: “Нравится? Забирай!”», — рассказывает Борис Васильевич.

Резные наличники на окнах своего загородного дома актер тоже сделал сам. А первым его учителем по работе с деревом был его дядя, к которому в детстве он на каникулы приезжал в деревню из Ленинграда.

«У дяди Вити дом был, как картинка. И все он делал своими руками», — вспоминает актер.