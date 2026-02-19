Борис Щербаков рассказал, что привозит домой с гастролей

Народный артист России Борис Щербаков в интервью aif.ru рассказал, что, приезжая на гастроли, он первым делом ищет в городе антикварный магазин.
Борис Васильевич много лет собирает старинные предметы быта и домашней утвари.
«В коллекции у меня прялки, весы, чайники, самовары, коромысла», — рассказывает Борис Щербаков. Старинные предметы нашли свое место на подмосковной даче артиста. Здесь же у Щербакова столярная мастерская, где он занимается резьбой по дереву. Диапазон работ артиста: от предметов мебели, включая резной буфет, до миниатюр на библейские сюжеты и окладов для икон.
А еще у многих знакомых Щербакова дома есть полки работы актера.
«Приходили в гости, потом оказывалось, что понравилась полочка, я говорил: “Нравится? Забирай!”», — рассказывает Борис Васильевич.
Резные наличники на окнах своего загородного дома актер тоже сделал сам. А первым его учителем по работе с деревом был его дядя, к которому в детстве он на каникулы приезжал в деревню из Ленинграда.
«У дяди Вити дом был, как картинка. И все он делал своими руками», — вспоминает актер.
