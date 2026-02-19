Звезда «Универа» показала фигуру в топе и легинсах

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в топе и легинсах. Она разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя звезда стояла перед зеркалом в черном спортивном комплекте, который состоял из топа и легинсов. Актриса также надела браслеты. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она сообщила, что собирается на тренировку.
Ранее Наталья Рудова заявила, что любит проводить время с молодежью.