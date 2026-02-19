Эвелина Бледанс призвала поздравлять 23 февраля всех мужчин

«Есть мнение, что того, кто служил, следует чествовать очень активно, а тех, кто еще не побывал в рядах Вооруженных сил, вовсе нужно оставить без поздравлений. Но, как мне кажется, даже маленькие мальчики достойны того, чтобы услышать теплые слова 23 февраля, потому что они вырастут и станут новыми защитниками и опорой своей страны. Не нужно разделять!» — заявила актриса.