Эвелина Бледанс призвала поздравлять 23 февраля всех мужчин

Поздравлений 23 февраля заслуживают все российские мужчины вне зависимости от того, служили они в армии или нет, убеждена ведущая, актриса Эвелина Бледанс. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что еще со школьных времен ассоциирует этот праздник с «днем всех мальчиков».
«Есть мнение, что того, кто служил, следует чествовать очень активно, а тех, кто еще не побывал в рядах Вооруженных сил, вовсе нужно оставить без поздравлений. Но, как мне кажется, даже маленькие мальчики достойны того, чтобы услышать теплые слова 23 февраля, потому что они вырастут и станут новыми защитниками и опорой своей страны. Не нужно разделять!» — заявила актриса.
Она вспомнила, что во времена учебы в школе вместе со своими сверстницами каждый год ко Дню защитника отечества готовила подарки для мальчиков, после чего этот праздник стал для нее днем всех мужчин вне зависимости от возраста и военной службы.
