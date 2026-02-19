Ричмонд
Эвелина Бледанс призвала поздравлять 23 февраля всех мужчин

Эвелина Бледанс: 23 февраля — праздник для всех мужчин, а не только для военных
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс

Поздравлений 23 февраля заслуживают все российские мужчины вне зависимости от того, служили они в армии или нет, убеждена ведущая, актриса Эвелина Бледанс. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что еще со школьных времен ассоциирует этот праздник с «днем всех мальчиков».

«Есть мнение, что того, кто служил, следует чествовать очень активно, а тех, кто еще не побывал в рядах Вооруженных сил, вовсе нужно оставить без поздравлений. Но, как мне кажется, даже маленькие мальчики достойны того, чтобы услышать теплые слова 23 февраля, потому что они вырастут и станут новыми защитниками и опорой своей страны. Не нужно разделять!» — заявила актриса.

Она вспомнила, что во времена учебы в школе вместе со своими сверстницами каждый год ко Дню защитника отечества готовила подарки для мальчиков, после чего этот праздник стал для нее днем всех мужчин вне зависимости от возраста и военной службы.

Ранее Эвелина Бледанс показала, как отдыхает в Таиланде.