Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Певцов высказался о любви: «Это работа, в этом весь секрет»

Актер Певцов: в отношениях важно работать над собой
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
Ольга Дроздова и Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

В любовных отношениях важно работать над собой, а не пытаться изменить партнера. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист России Дмитрий Певцов на премьере фильма «Дополнительное время».

Актер посетил мероприятие вместе с супругой, народной артисткой РФ Ольгой Дроздовой, и 18-летним сыном Елисеем.

«Дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнером. Любовь — это работа, в этом весь секрет», — заявил Певцов.

Он уточнил, что его сын пока не нашел свою любовь. По его словам, ему пока рано жениться, поскольку для начала нужно получить образование.

Ранее Певцов засомневался, что закон о защите ценностей в кино будет работать.