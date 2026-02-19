Дмитрий Певцов высказался о любви: «Это работа, в этом весь секрет»

В любовных отношениях важно работать над собой, а не пытаться изменить партнера. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист России Дмитрий Певцов на премьере фильма «Дополнительное время».
Актер посетил мероприятие вместе с супругой, народной артисткой РФ Ольгой Дроздовой, и 18-летним сыном Елисеем.
«Дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнером. Любовь — это работа, в этом весь секрет», — заявил Певцов.
Он уточнил, что его сын пока не нашел свою любовь. По его словам, ему пока рано жениться, поскольку для начала нужно получить образование.
Ранее Певцов засомневался, что закон о защите ценностей в кино будет работать.