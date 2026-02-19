45-летняя Пэрис Хилтон снялась обнаженной

Модель и актриса Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
45-летняя звезда устроила откровенную фотосессию, где позировала на розовом фоне. Актриса стояла перед камерой в гольфах, туфлях н каблуках, длинных перчатках и чокере. Модель прикрывалась пушистой накидкой. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.
Ранее Пэрис Хилтон вновь получила предложение руки и сердца от Картера Реума.