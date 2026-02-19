Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны

Персонаж Безрукова Саша Белый стал самым популярным героем сериалов нулевых
Кадр из сериала «Бригада»
Кадр из сериала «Бригада»

Герой Сергея Безрукова Саша Белый из «Бригады» возглавил рейтинг персонажей знаковых детективных сериалов 90-х и нулевых. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Платформа провела анализ к премьере продолжения остросюжетного детектива «Черное солнце». «Бригада» оказался самым популярным среди детективных сериалов 90-х и нулевых. А герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей.

Дмитрий Певцов в сериале «Бандитский Петербург»
Дмитрий Певцов в сериале «Бандитский Петербург»

Второе место среди культовых детективных сериалов у россиян заняла «Улицы разбитых фонарей», а третье — «Бандитский Петербург». В топ-10 также вошли проекты «След», «Возвращение Мухтара», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Глухарь» и «Ликвидация».

Зрителям этих картин полюбились персонажи: Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук, Анатолий Дукалис (Сергей Селин), Роман Шилов (Александр Устюгов), Сергей Глухарев (Максим Аверин), Галина Рогозина (Ольга Копосова), Давид Гоцман (Владимир Машков), Сергей Челищев (Дмитрий Певцов) и Игорь Плахов (Константин Хабенский).