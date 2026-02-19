Россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны

Платформа провела анализ к премьере продолжения остросюжетного детектива «Черное солнце». «Бригада» оказался самым популярным среди детективных сериалов 90-х и нулевых. А герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей.