Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Добровольчество предложили включить в приоритетные темы господдержки кино

Это позволит «воспитать поколение неравнодушных людей», считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением закрепить тему добровольчества в перечне приоритетных для государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2026 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Как отметили в пресс-службе, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минкультуры РФ правом утверждать приоритетные темы и объемы господдержки отечественного кино.

«В действующий перечень входят героизм и самоотверженность участников СВО, сохранение традиционных ценностей, образ будущего России, популяризация института семьи и многое другое. Метелев предложил включить в этот перечень добровольчество отдельным пунктом», — говорится в сообщении.

«Предлагаю тему добровольчества закрепить в перечне отдельно. В действующем списке она совсем не артикулирована, а это национальный приоритет, и кому как не кинематографу влиять на мировоззрение молодежи. Среди волонтеров много реальных героев: один ищет пропавших, другой помогает фронту или борется со стихией, а у самого судьба такая — бери и экранизируй. Волонтерство по праву должно быть в этом списке, чтобы воспитать поколение неравнодушных людей», — подчеркнул Метелев, его слова приводит пресс-служба комитета.

В письме (есть в распоряжении ТАСС) предложенная тема сформулирована как «Добровольчество и развитие культуры взаимопомощи в России» и включает народную помощь фронту, участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС и экологических катастроф, помощь детям, пожилым и социально уязвимым гражданам, деятельность волонтеров культуры и волонтеров-медиков, гуманитарные миссии в зоны чрезвычайных ситуаций и за рубеж, донорство, благотворительность, социальное предпринимательство и наставничество.