Добровольчество предложили включить в приоритетные темы господдержки кино

«Предлагаю тему добровольчества закрепить в перечне отдельно. В действующем списке она совсем не артикулирована, а это национальный приоритет, и кому как не кинематографу влиять на мировоззрение молодежи. Среди волонтеров много реальных героев: один ищет пропавших, другой помогает фронту или борется со стихией, а у самого судьба такая — бери и экранизируй. Волонтерство по праву должно быть в этом списке, чтобы воспитать поколение неравнодушных людей», — подчеркнул Метелев, его слова приводит пресс-служба комитета.