44-летнюю Джессику Альбу в бикини сняли с новым возлюбленным

По сообщениям TMZ, в текущем месяце Альба официально развелась с 47-летним продюсером Кэшем Уорреном, в брак с которым вступила в 2008 году. Пара договорилась о совместной опеке над тремя детьми. При этом звезда выплатит Уоррену три миллиона долларов для уравнивания долей в совместно нажитом имуществе.