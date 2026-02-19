Ричмонд
44-летнюю Джессику Альбу в бикини сняли с новым возлюбленным

Актрису Джессику Альбу сняли во время отдыха с новым возлюбленным Дэнни Рамиресом

Американскую актрису и предпринимательницу Джессику Альбу сняли в купальнике с новым возлюбленным — актером Дэнни Рамиресом. Материал приводит Daily Mail.

Джессика Альба и Дэнни Рамирес
Джессика Альба и Дэнни РамиресИсточник: Legion-Media.ru

44-летнюю звезду «Города грехов» запечатлели с 33-летним избранником во время отдыха в Майами-Бич, штат Флорида. Она предстала перед камерой в бордовом бикини с узором, коричневой бейсболке и серьгах-кольцах. В свою очередь, спутник артистки надел зеленую бейсболку и красные плавательные шорты до середины бедра.

По сообщениям TMZ, в текущем месяце Альба официально развелась с 47-летним продюсером Кэшем Уорреном, в брак с которым вступила в 2008 году. Пара договорилась о совместной опеке над тремя детьми. При этом звезда выплатит Уоррену три миллиона долларов для уравнивания долей в совместно нажитом имуществе.

Ранее Джессика Альба выложила фото в платье с глубоким декольте.