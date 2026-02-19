Ричмонд
48-летняя звезда «Баффи» прошлась по улице в прозрачном наряде

Актриса Сара Мишель Геллар прошлась по Нью-Йорку в откровенном образе

Популярная американская актриса и продюсер Сара Мишель Геллар прошлась по улице в Нью-Йорке в откровенном образе. Кадры публикует издание Instyle.

Сара Мишель Геллар
Сара Мишель ГелларИсточник: Legion-Media.ru

48-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» позировала перед уличными фотографами в бордовом наряде, состоящем из прозрачного кружевного комплекта и пиджака поверх него. Так, знаменитость надела прямую юбку и бюстгальтер, сквозь которые просвечивалось тело. Образ завершили туфли-лодочки в тон.

Геллар рассказывала, что ее цель — выглядеть не молодой, а в первую очередь здоровой.

«Послушайте, это сложно, [но] я не хочу снова быть 20-летней. Я бы не отказалась от упругой, сочной кожи 20-летней девушки, но я больше не хочу быть такой. И я верю, что многое зависит от внутренних факторов», — признавалась она в интервью.

Ранее стало известно, что Сара Мишель Геллар снимается в перезагрузке сериала про Баффи.