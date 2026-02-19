Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

В начале февраля Мельникова высказалась о своем однокурснике Юре Борисове, который получил номинацию на премию «Оскар» в 2025 году. Она заявила, что во время учебы в Щепкинском училище Юра был «немножко дурачком». Актриса предположила, что большую роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук.