Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

Актриса Дарья Мельникова обрадовалась количеству защитников у Юры Борисова
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова объяснила свои слова об актере Юре Борисове, которого назвала дурачком. Ее комментарий приводит Woman.ru.

Знаменитость заявила, что ее удивила реакция поклонников Борисова.

«Я вообще не поняла, что я такого сказала. Но очень рада, что у Юры столько заступников и защитников, как выяснилось», — отметила она. Актриса также в шутку передала коллеге: «Юрка, не благодари меня».

По словам звезды, ее однокурсники посмеялись над ситуацией и сообщили, что она «выдала кринж».

«Я вообще иногда отвечаю за кринжатинку, поэтому все нормально», — добавила она.

В начале февраля Мельникова высказалась о своем однокурснике Юре Борисове, который получил номинацию на премию «Оскар» в 2025 году. Она заявила, что во время учебы в Щепкинском училище Юра был «немножко дурачком». Актриса предположила, что большую роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук.