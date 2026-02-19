Сидни Суини снялась в откровенной рекламе нижнего белья

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда Syrn. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
28-летняя знаменитость позировала в рубашке, трусах и босоножках на танкетке, встав при этом на одно колено. Рядом с актрисой стоял мужчина со спущенными штанами. На других кадрах Суини позировала в черном бюстгальтере, трусах и балетной пачке, а также других комплектах белья.
Ранее Сидни Суини вышла в свет в платье Мэрилин Монро с декольте.