Как снимали фильм «Люби меня, люби меня» (2026): история создания итальянской мелодрамы

В статье расскажем, как и где снимали фильм «Люби меня, люби меня» — кинокартину, в основу которой лег одноименный роман из тетралогии Стефании С. Кроме того, вы узнаете о том, кто сыграл в фильме и каким был сюжет
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Люби меня, люби меня
Кадр из фильма «Люби меня, люби меня»

Итальянская мелодрама «Люби меня, люби меня» (2026) вышла на экраны в 2026 году и сразу привлекла внимание поклонников жанра. Режиссером картины выступил Роджер Камбл, известный по фильмам «Форс-мажоры» (2011) и «Жестокие игры» (1999). 

По сюжету, после смерти брата Джун решает начать жизнь с чистого листа: она переезжает в Италию и поступает в элитную школу в Милане. Здесь девушка начинает встречаться с Уиллом — примерным учеником и отличником, однако вместе с тем ее все сильнее тянет к его другу Джеймсу — дерзкому хулигану, который тайно участвует в подпольных боях. Разрываясь между двумя противоположностями, Джун вскоре понимает, что за внешним благополучием скрываются тайны, а многие в ее новой школе оказываются совсем не теми, кем кажутся на первый взгляд.

Фильм «Люби меня, люби меня» сочетает в себе романтическую линию, драму взросления и характерную атмосферу европейского кино. В этой статье мы расскажем, как и где снимали картину, а также поделимся несколькими интересными фактами о ее создании — от выбора локаций до работы с актерами и экранизации литературного первоисточника.

Особенности съемочного процесса

Расскажем о некоторых особенностях съемочного процесса.  

Съемки длились 2 месяца

Кадр из фильма Люби меня, люби меня
Кадр из фильма «Люби меня, люби меня»

Съемки проходили с февраля по апрель 2025 года, то есть заняли около двух месяцев. За это время команда успела отснять все ключевые сцены, включая драматические повороты сюжета и важные моменты романтической линии.

Короткий, но интенсивный график потребовал высокой слаженности работы всех участников — от режиссера до операторов и актеров. Каждый день съемок был тщательно спланирован, чтобы уложиться в сроки и одновременно сохранить качество кадров. Такой подход позволил команде сосредоточиться на эмоциональной глубине сцен и точной передаче динамики отношений между персонажами.

Весь фильм снимали в Италии

Кадр из фильма Люби меня, люби меня
Кадр из фильма «Люби меня, люби меня»

Фильм «Люби меня, люби меня» был полностью снят в Италии. Съемки проходили в таких городах и локациях, как Рим (Лацио) и Милан (Ломбардия). Реальные места придали картине аутентичность: исторические улицы и здания Рима, а также современные интерьеры и городская среда Милана помогли создать атмосферу, соответствующую сюжету.

Работа на этих площадках требовала четкой организации съемочного процесса и слаженной работы всей команды, что позволило максимально эффективно использовать выбранные локации для ключевых сцен фильма.

Международный актерский состав

Еще один интересный факт: в фильме «Люби меня, люби меня» роль Джун исполнила британская актриса Миа Дженкинс, а вместе с ней в картине снялись молодые актеры из Европы. Такой выбор актеров помог сделать историю о взрослении и первой любви понятной и близкой для широкой аудитории.

Кадр из фильма Люби меня, люби меня
Кадр из фильма «Люби меня, люби меня»