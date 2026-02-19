По сюжету, после смерти брата Джун решает начать жизнь с чистого листа: она переезжает в Италию и поступает в элитную школу в Милане. Здесь девушка начинает встречаться с Уиллом — примерным учеником и отличником, однако вместе с тем ее все сильнее тянет к его другу Джеймсу — дерзкому хулигану, который тайно участвует в подпольных боях. Разрываясь между двумя противоположностями, Джун вскоре понимает, что за внешним благополучием скрываются тайны, а многие в ее новой школе оказываются совсем не теми, кем кажутся на первый взгляд.