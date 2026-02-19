Итальянская мелодрама «Люби меня, люби меня» (2026) вышла на экраны в 2026 году и сразу привлекла внимание поклонников жанра. Режиссером картины выступил Роджер Камбл, известный по фильмам «Форс-мажоры» (2011) и «Жестокие игры» (1999).
По сюжету, после смерти брата Джун решает начать жизнь с чистого листа: она переезжает в Италию и поступает в элитную школу в Милане. Здесь девушка начинает встречаться с Уиллом — примерным учеником и отличником, однако вместе с тем ее все сильнее тянет к его другу Джеймсу — дерзкому хулигану, который тайно участвует в подпольных боях. Разрываясь между двумя противоположностями, Джун вскоре понимает, что за внешним благополучием скрываются тайны, а многие в ее новой школе оказываются совсем не теми, кем кажутся на первый взгляд.
Фильм «Люби меня, люби меня» сочетает в себе романтическую линию, драму взросления и характерную атмосферу европейского кино. В этой статье мы расскажем, как и где снимали картину, а также поделимся несколькими интересными фактами о ее создании — от выбора локаций до работы с актерами и экранизации литературного первоисточника.
Особенности съемочного процесса
Расскажем о некоторых особенностях съемочного процесса.
Съемки длились 2 месяца
Съемки проходили с февраля по апрель 2025 года, то есть заняли около двух месяцев. За это время команда успела отснять все ключевые сцены, включая драматические повороты сюжета и важные моменты романтической линии.
Короткий, но интенсивный график потребовал высокой слаженности работы всех участников — от режиссера до операторов и актеров. Каждый день съемок был тщательно спланирован, чтобы уложиться в сроки и одновременно сохранить качество кадров. Такой подход позволил команде сосредоточиться на эмоциональной глубине сцен и точной передаче динамики отношений между персонажами.
Весь фильм снимали в Италии
Фильм «Люби меня, люби меня» был полностью снят в Италии. Съемки проходили в таких городах и локациях, как Рим (Лацио) и Милан (Ломбардия). Реальные места придали картине аутентичность: исторические улицы и здания Рима, а также современные интерьеры и городская среда Милана помогли создать атмосферу, соответствующую сюжету.
Работа на этих площадках требовала четкой организации съемочного процесса и слаженной работы всей команды, что позволило максимально эффективно использовать выбранные локации для ключевых сцен фильма.
Международный актерский состав
Еще один интересный факт: в фильме «Люби меня, люби меня» роль Джун исполнила британская актриса Миа Дженкинс, а вместе с ней в картине снялись молодые актеры из Европы. Такой выбор актеров помог сделать историю о взрослении и первой любви понятной и близкой для широкой аудитории.