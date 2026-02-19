«Ангел» Victoria's Secret снялась в вязанном мини-платье с глубоким декольте

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, вышла на публику в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в зеленом вязанном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили солнцезащитные очки и красные туфли с квадратным мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с розовой помадой.
Ранее Эльза Хоск опубликовала фото дочери в честь ее 5-летия.