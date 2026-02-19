Ричмонд
Зендая раскрыла свои «красные флаги» на фоне помолвки с Томом Холландом

Актриса Зендая назвала отношение к людям на площадке показательным для нее
зендая в черном жакете
Актриса Зендая раскрыла свои «красные флаги» на фоне помолвки с Томом Холландом. Об этом сообщает Interview.

«Один из сигналов, который меня настораживает, — это то, как люди относятся к своим коллегам. Я восхищаюсь людьми, которые добры ко всем, а не только к актерам, режиссерам или продюсерам. Очень показательно то, как съемочная группа относится к тому или иному актеру, потому что они видят, какими люди бывают, когда камеры выключены», — написала Зендая.

Актриса также подчеркнула, что человека можно знать долгое время, и он может измениться, или «узнаете его на более глубоком уровне».

Ранее Роберт Паттинсон с помадой на губах снялся с Зендаей для глянца.