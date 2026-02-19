Ричмонд
Названа причина смерти звезды «Маски» и «Криминального чтива» Питера Грина

Актер Питер Грин умер 12 декабря в возрасте 60 лет
Питер Грин
Питер ГринИсточник: Legion-Media.ru

Судмедэксперты раскрыли причину смерти 60-летнего актера Питера Грина, который снимался в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво». Как сообщает Life.ru со ссылкой на данные New York Post, трагедия произошла после несчастного случая.

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что Грин получил огнестрельное ранение в левую подмышечную область. Пуля повредила плечевую артерию. Смерть официально квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, тело актера обнаружили в декабре прошлого года после обращения обеспокоенных соседей. Перед этим из его квартиры звучали рождественские песни. Позже на двери квартиры нашли загадочную записку. Ее связали с нью-йоркской бандой 70-х годов.