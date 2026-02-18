Умер звезда «Робокопа» и «Секретных материалов» Том Нунен

«Мой дорогой друг и партнёр по фильму Том Нунен мирно ушел из жизни в День святого Валентина 2026 года. Работа с ним в его оригинальной офф-Бродвейской пьесе What Happened Was… в театре Paradise Factory в начале девяностых стала для меня и для моей карьеры поворотным моментом, который до сих пор откликается в моей жизни и актёрской деятельности», — написала она.