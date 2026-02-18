Ричмонд
Умер звезда «Робокопа» и «Секретных материалов» Том Нунен

Скончался знаменитый американский актер Том Нунен
Том Нунен в фильме «Охотник на людей»
Том Нунен в фильме «Охотник на людей»

Скончался знаменитый американский актер, продюсер и режиссер Том Нунен, ему было 74 года, об этом сообщила в личном блоге его коллега по фильму «Что случилось» Карен Силлас.

«Мой дорогой друг и партнёр по фильму Том Нунен мирно ушел из жизни в День святого Валентина 2026 года. Работа с ним в его оригинальной офф-Бродвейской пьесе What Happened Was… в театре Paradise Factory в начале девяностых стала для меня и для моей карьеры поворотным моментом, который до сих пор откликается в моей жизни и актёрской деятельности», — написала она.

Актер снимался в сериалах «Секретные материалы», «Схватка», «Брайт Фоллс», фильмах «Робокоп 2», «Охотник на людей», «Последний киногерой» и других.