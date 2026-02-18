Ричмонд
Возлюбленная Тимоти Шаламе сделала себе подарок на $5 тыс. на 14 февраля

Бизнесвумен Кайли Дженнер сделала себе подарок на День всех влюбленных
Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети
Возюбленная Тимоти Шаламе Кайли Дженнер сделала себе подарок на $5000 на 14 февраля. Об этом сообщает Pop Culture.

28-летняя Кайли Дженнер купила бриллиантовый брелок Ashna Mehta Bag Bijoux, который прикрепила к сумке Hermès Himalaya Birkin. Стоимость аксессуара составила $5000.

«С Днем святого Валентина меня от меня. Я просто без ума от брелоков для сумочек от ashnamehtajewelry!» — написала Дженнер.

Несколько недель назад Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Kylie Cosmetics. Модель объявила о продаже блеска с ароматом граната. На фото звезда реалити-шоу предстала в телесном прозрачном мини-платье с лицом из зерен граната. Бизнесвумен собрали волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, черными накладными ресницами и ярким красным блеском для губ.

До этого папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках.