Возлюбленная Тимоти Шаламе сделала себе подарок на $5 тыс. на 14 февраля

Несколько недель назад Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Kylie Cosmetics. Модель объявила о продаже блеска с ароматом граната. На фото звезда реалити-шоу предстала в телесном прозрачном мини-платье с лицом из зерен граната. Бизнесвумен собрали волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, черными накладными ресницами и ярким красным блеском для губ.