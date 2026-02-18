Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Кардашьян не узнали на фото в нижнем белье: «Переборщила с фотошопом»

Актрису раскритиковали за фото в откровенном виде

Бизнесвумен и актрису Ким Кардашьян не узнали на фото в нижнем белье для рекламы ее новой коллекции одежды. Снимками она поделилась в блоге.

Ким Кардашьян / фото: соцсети
Ким Кардашьян / фото: соцсети

Кардашьян позировала в коричневом нижнем белье собственного бренда Skims. Волосы бизнесвумен распустили и сделали нюдовый макияж с эффектом полного «отказа от макияжа». Ее раскритиковали за излишний фотошоп на снимке и неузнаваемость.

«Переборщила с фотошопом», «Как с другим лицом», «Это точно Ким Кардашьян?», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

31 января Ким Кардашьян улетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете в Великобританию. Модель остановилась в загородном отеле Estelle Manor в Котсуолдсе, чтобы встретиться с автогонщиком. Издание The Sun сообщило, что у знаменитостей были «очень романтические» выходные, во время которых за ними следили охранники, чтобы обеспечить им уединение и безопасность.