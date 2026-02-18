Звезда «Короля и Шута» пришла на премьеру в меховых трусах

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится в кинотеатрах 19 февраля. Действие музыкального приключенческого фэнтези разворачивается в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.