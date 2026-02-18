Звезда Comedy Woman показала, как выглядит без макияжа

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева показала, как выглядит без макияжа. Юмористка сделала селфи после аппаратных процедур у косметолога и выложила фото в соцсети. Артистка отметила, что пробует разные способы для поддержания молодости кожи.
Знаменитость в сентябре 2025 года пожаловалась, что страдает дерматитом. Больше полугода Медведева подбирала терапию, чтобы вывести проблему в ремиссию. По словам актрисы, это был сложный процесс, но она смогла проявить терпение и дисциплинированно выполнять все необходимые процедуры.
Звезда с 2012 года замужем за юмористом, экс-капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В сентябре 2015 года супруги впервые стали родителями, у них появился сын Илья. В октябре 2018 года Медведева родила еще одного мальчика, его назвали Тимофеем. А в июле 2022 года в семье произошло пополнение, у пары появилась дочь Луиза.
Юмористка начала свою карьеру в КВН, где выступала с 2003 года. Она играла за команду «Гламур» в Московской студенческой лиге и за команду «Федор Двинятин», но наибольшую известность получила после участия в шоу Comedy Woman. В 2014 году Медведева покинула проект, не раскрывая подробностей такого решения.