Звезда Comedy Woman показала, как выглядит без макияжа

Звезда с 2012 года замужем за юмористом, экс-капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В сентябре 2015 года супруги впервые стали родителями, у них появился сын Илья. В октябре 2018 года Медведева родила еще одного мальчика, его назвали Тимофеем. А в июле 2022 года в семье произошло пополнение, у пары появилась дочь Луиза.