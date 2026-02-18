Ричмонд
Звезда Comedy Woman показала, как выглядит без макияжа

Юмористка Наталия Медведева снялась без макияжа

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева показала, как выглядит без макияжа. Юмористка сделала селфи после аппаратных процедур у косметолога и выложила фото в соцсети. Артистка отметила, что пробует разные способы для поддержания молодости кожи.

Наталия Медведева / фото: соцсети
Наталия Медведева / фото: соцсети

Знаменитость в сентябре 2025 года пожаловалась, что страдает дерматитом. Больше полугода Медведева подбирала терапию, чтобы вывести проблему в ремиссию. По словам актрисы, это был сложный процесс, но она смогла проявить терпение и дисциплинированно выполнять все необходимые процедуры.

Звезда с 2012 года замужем за юмористом, экс-капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В сентябре 2015 года супруги впервые стали родителями, у них появился сын Илья. В октябре 2018 года Медведева родила еще одного мальчика, его назвали Тимофеем. А в июле 2022 года в семье произошло пополнение, у пары появилась дочь Луиза.

Юмористка начала свою карьеру в КВН, где выступала с 2003 года. Она играла за команду «Гламур» в Московской студенческой лиге и за команду «Федор Двинятин», но наибольшую известность получила после участия в шоу Comedy Woman. В 2014 году Медведева покинула проект, не раскрывая подробностей такого решения.