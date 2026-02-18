В Берлине в «Русском доме» прошел спецпоказ фильма «Ветер»

«Показ прошел неожиданно хорошо. Не ушел ни один человек, несмотря на то, что фильм мы показывали с субтитрами. Был полный зал, много иностранцев — немцы, французы, испанцы, в том числе с кинорынка. После просмотра было обсуждение: длинное, подробное, с переводчиком», — рассказал Члиянц.