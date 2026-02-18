Ричмонд
В Берлине в «Русском доме» прошел спецпоказ фильма «Ветер»

Режиссер картины Сергей Члиянц рассказал, что зал был полный, пришло много иностранцев
Кадр из фильма «Ветер»
Кадр из фильма «Ветер»

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальный показ фильма «Ветер» режиссера Сергея Члиянца прошел в «Русском доме» в Берлине. Как рассказал ТАСС режиссер, публика приняла картину очень тепло.

«Показ прошел неожиданно хорошо. Не ушел ни один человек, несмотря на то, что фильм мы показывали с субтитрами. Был полный зал, много иностранцев — немцы, французы, испанцы, в том числе с кинорынка. После просмотра было обсуждение: длинное, подробное, с переводчиком», — рассказал Члиянц.

Он отметил, что в ходе обсуждения картины не затрагивались вопросы политики.

«И в зале среди нормальных людей совсем не заметна отмена русской культуры. Главное — смеялись. Я ведь считаю, что фильм смешной, хоть и страшный. Но когда смеются, значит правильно меня поняли», — добавил он.

Кроме того, иностранные представители киноиндустрии предложили показать фильм в их странах.

Главные роли в фильме исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев и другие. Фильм рассказывает историю рыбака Ивана Морозова, который, оставив дома молодую жену Катю, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей: едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать выбор, который изменит его судьбу.