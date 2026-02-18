Дэниэл Рэдклифф обратился к поклонникам на фоне съемок нового «Гарри Поттера»

«Если вы действительно так считаете, то не нужно постоянно спрашивать их о нас — обо мне, Эмме [Уотсон] и Руперте [Гринте]. Я бы не хотел стать странным фантомом в жизни этих детей», — заявил Рэдклифф. Актер добавил, что новая экранизация будет другой, и выразил уверенность в том, что Маклафлин справится лучше него.