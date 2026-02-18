Анна Цуканова-Котт показала фигуру в боди с глубоким декольте

«Я стараюсь есть два раза в день в 13:00 и в 17:00. Но не всегда так бывает. Бывают и перекусы. Тогда я выбираю такие, чтобы не грузить себя лишними калориями и не нарушать мою пп-идиллию. Белковый пудинг, блинчики сулугуни, использую их как тортилью и кладу в середину зелень, рыбку красную и сельдерей, тунец в собственном соку, зеленые оливки (их можно брать с собой, если я сильно вдруг голодная — очень помогает справиться), джекфрут (низкокалорийно, много клетчатки и витаминов, и чистить не надо), голубика, пастила без сахара или амарантовые палочки, грызу, как чипсы», — отметила знаменитость.