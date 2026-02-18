Ричмонд
Сара Джессика Паркер в изумрудном платье со стразами посетила карнавал в Бразилии

Эффектный наряд для актрисы создал бразильский дизайнер
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media.ru

Сара Джессика Паркер накануне прилетела в Бразилию, чтобы посетить бал Arara Ball в Рио-де-Жанейро, который проходит в рамках традиционного карнавала. Мероприятие организовала дизайнер Изабела Капето, которая создала для голливудской актрисы эффектный наряд. Он получил название The No’s Dress.

Звезда сериала «Секс в большом городе» появилась на публике в изумрудном платье, которое состояло из пышной юбки и корсета с длинными объемными рукавами. Ее наряд был украшен надписями на португальском языке и стразами.

Стилисты завили волосы актрисы в кудри, а визажисты сделали ей яркий макияж с изумрудными тенями. Паркер дополнила свой образ большим бантом в виде цветка, который прикрепила к прическе, а также колье с подвеской в тон наряду.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media.ru

Актриса стала амбассадором бренда Tanqueray, вместе с которым будет акцентировать внимание на том, как порой важно говорить «нет».

«Я очень рада, что мы с Tanqueray объединяем усилия, чтобы отпраздновать все многочисленные отказы, с которыми мы сталкиваемся в стремлении к совершенству. Отказы, с которыми я сталкивалась на протяжении всей своей жизни и карьеры, формировали меня, подталкивали и, чаще всего, приводили меня в самые неожиданные и захватывающие места. Они стали частью моего приключения, и я благодарна каждому из них», — заявила Паркер.

Ранее Сара Джессика Паркер страстно поцеловала мужа на публике. 