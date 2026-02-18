Эта встреча для юного дарования оказалась судьбоносной. Именно Юрий Борисов, который уже вовсю участвовал в западных проектах, стал своего рода проводником для Марка. Уже утвержденный на роль в «Аноре», Борисов убедил младшего коллегу отбросить сомнения и записать пробы. Хотя Шон Бейкер уже видел Марка в ленте «Страна Саши», неизвестно как бы все сложилось, если бы не советы, а порой и наставничество старшего товарища. В итоге их дуэт стал одним из самых ярких в сезоне и подарил нам не только море радости, но и мемов на все времена.