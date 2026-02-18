19 февраля Марку Эйдельштейну исполняется 25 лет. Несмотря на юный возраст, он уже успел покорить не только Россию, но и Голливуд благодаря роли в фильме «Анора». Картина выиграла «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, пять статуэток «Оскар», а сам Марк буквально в одночасье проснулся знаменитостью. Вспомним самые любопытные факты из биографии виновника торжества.
Необычные пробы
Путь в «Анору» для Марка получился, мягко говоря, экстравагантным. Режиссер Шон Бейкер искал актера на роль сына русского олигарха. В сценарии герой Ваня должен был выглядеть как типичный «мажор». Поскольку у Марка не было доступа к дорогим вещам, он решил сняться полностью обнаженным. Тем более, что сцена, которую нужно было разыграть, происходила сразу после секса, так что контекст был соблюден идеально.
Забавно, что видео помогала снимать девушка друга Эйдельштена. По закону подлости тот зашел как раз в самый неподходящий момент. Но никакого конфликта не случилось, а риск полность оправдался: Бейкер был поражен такой степенью свободы и отсутствием зажимов.
Заключил контракт с агентством WME
Международный успех открыл перед актером двери, которые обычно закрыты для выходцев из СНГ. Он официально стал клиентом одного из самых влиятельных американских агентств — William Morris Endeavor (WME) — с контрактом на представительство во всех сферах. Фактически это означает продолжение его активной карьеры на Западе. Так роль во втором сезоне американского сериала «Мистер и миссис Смит» от Amazon уже его. Компания коллег по агентству подобралась впечатляющая: Кристофер Нолан, Роберта Дауни-мл., Адель, Селена Гомес, Анджелина Джоли и многие другие.
Любовь к рэпу
Герой нашего материала окончил музыкальную школу по классу скрипки. Однако еще в средней школе он серьезно увлекся рэпом. Для сериала «Фарма» он даже записал целый альбом треков под псевдонимом Марк Э, который был выпущен на стримингах под названием «Вечная искренность». Эта же страсть помогла наладить контакт с американскими коллегами. На вечеринке в Нью-Йорке Марк предложил Дженне Ортеге и компании переместиться на крышу и знакомил их с русским рэпом.
Манера поведения, пластика и расслабленность хип-хоп исполнителей помогли ему при создании образа Ивана в «Аноре». Главным референсом стал A$AP Rocky, с которым они познакомились на неделе моды в Париже. Один из самых влиятельных представителей жанра выразил большой респект Марку за роль.
Дружба с Юрой Борисовым
Эта встреча для юного дарования оказалась судьбоносной. Именно Юрий Борисов, который уже вовсю участвовал в западных проектах, стал своего рода проводником для Марка. Уже утвержденный на роль в «Аноре», Борисов убедил младшего коллегу отбросить сомнения и записать пробы. Хотя Шон Бейкер уже видел Марка в ленте «Страна Саши», неизвестно как бы все сложилось, если бы не советы, а порой и наставничество старшего товарища. В итоге их дуэт стал одним из самых ярких в сезоне и подарил нам не только море радости, но и мемов на все времена.
Работа за идею
Шон Бейкер, один из главных представителей независимого кинематографа, и его проекты располагают весьма скромными по голливудским меркам бюджетами. Львиная часть средств на «Анору» ушла на промо кампанию. Эйдельштейн признавался, что за эту роль почти ничего не заработал, а согласился на нее из-за идеи картины и возможности поработать с мастером авторского кино. При этом после этой работы гонорар молодого артиста резко вырос втрое.
Сбегал из дома ради театра
Его мама, преподаватель сценической речи, хотела, чтобы сын выбрал более общую специальность, а не актерство. Из-за плохой успеваемости она даже запрещала ему посещать театральное училище в Нижнем Новгороде, в котором сама работала. Однако вопреки запретам, Марк буквально пролезал в здание через окно.
Все изменил триумф на конкурсе «Живая классика» в «Артеке». Выступление Марка настолько впечатлило декана ГИТИСа, что тот выдал школьнику рекомендацию. Это позволило Марку окончить гимназию экстерном и досрочно уехать в Москву. Так он попал в Школу-студию МХАТ на курс Марины Брусникиной.
Подрабатывал моделью до большого кино
До того как стать звездой экранов, наш герой успел попробовать себя в модельном бизнесе. Именно подработка у дизайнера Гоши Рубчинского принесла ему деньги, на которые он смог тайно поехать в Москву для поступления в театральный. Его необычная внешность быстро привлекли внимание индустрии.
Сегодня он безоговорочно икона стиля. Он снимается для обложек GQ и представляет ведущие мировые бренды, такие как Balenciaga и Saint Laurent. Его постоянно называют «русским Тимоти Шаламе», но к этому сравнению он относится с юмором, подчеркивая, что у них абсолютно разные пути.