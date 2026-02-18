Ричмонд
«Голубоглазый Сарик»: жена Андреасяна показала фото с режиссером и младшей дочерью

Актриса разместила семейные фото, сделанные на отдыхе

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян отправились отдыхать в теплую страну. В отпуск с собой они взяли младшую дочь Шарлиз, которой в мае исполнится годик.

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети

В личном блоге звезда фильма «Сказка о царе Салтане» разместила фото с мужем и наследницей. Они позировали с дочерью в бассейне.

«Позволить себе отдохнуть — значит обрести силы, чтобы дать еще больше. А щедрость в проявлении любви и заботы к другим умножает эту радость, делая мир вокруг чуточку светлее. Не забывайте находить баланс между личным восстановлением и созданием моментов счастья для тех, кого вы любите. В этом, пожалуй, и кроется одна из величайших гармоний жизни», — поделилась своими мыслями 30-летняя актриса.

Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети
Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети

Пользователи сети прокомментировали ее публикацию. Многие обратили внимание на то, что Шарлиз очень похожа на своего знаменитого отца. Другие подчеркнули, что режиссера окружают прекрасные представительницы женского пола.

«Какая сладкая малышка», «Копия папочка», «Сарик с голубыми глазами», «Да что за красотки окружают Сарика!», «Малышка — копия отец, только голубоглазая», «Как нравится мне эта семейка», «Папина доча», «Такая маленькая, а сколько в ней уже серьезности и мудрости», «Голубоглазый Сарик».

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с детьми на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с детьми на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

Напомним, Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — дочь Шарлиз.

Ранее Андреасян и Моряк снялись в откровенной фотосессии в честь Дня всех влюбленных. 