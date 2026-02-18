Звезда «Анны Карениной» опубликовала кадры с творческой съемки с дочерью

Звезда сериала «Анна Каренина» Евгения Крюкова приняла участие в творческой съемке с дочерью. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии с 24-летней Евдокией. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Они позировали для контента бренда авторской посуды ручной работы, который создала артистка.
Знаменитость впервые стала матерью в 2001 году. Она родила Евдокию от предпринимателя Александра Карева, который был ее третьим мужем. Дочь звезды пошла по ее стопам, в 2022 году девушка окончила ГИТИС, и в том же году выпускницу театрального института взяли в стажерскую группу Театра имени Моссовета, где также служит ее мать. Артистка признавалась, что не отговаривала Евдокию от творческой карьеры и гордилась ее выбором.
У звезды также есть 17-летний сын от бизнесмена Сергея Гляделкина, с которым она официально не регистрировала брак. Крюкова познакомилась с избранником благодаря экс-возлюбленному предпринимателю Михаилу Рудяку. Их дружеские отношения переросли в роман, и позже пара приняла решение обвенчаться в церкви. По словам актрисы, для них было важнее «скрепить союз на небесах», чем поставить штамп в паспорте.