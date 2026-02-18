Звезда «Анны Карениной» опубликовала кадры с творческой съемки с дочерью

Знаменитость впервые стала матерью в 2001 году. Она родила Евдокию от предпринимателя Александра Карева, который был ее третьим мужем. Дочь звезды пошла по ее стопам, в 2022 году девушка окончила ГИТИС, и в том же году выпускницу театрального института взяли в стажерскую группу Театра имени Моссовета, где также служит ее мать. Артистка признавалась, что не отговаривала Евдокию от творческой карьеры и гордилась ее выбором.