Более 100 картин из 30 стран отобрано в конкурсную программу калужского МКФ «Циолковский»

КАЛУГА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 100 кинокартин из 30 стран мира отобрано в конкурсную программу VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе (МКФ) «Циолковский», который пройдет в Калуге с 10 по 14 апреля. Среди работ больше всего представлено анимационных фильмов — 50 кинокартин, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
«По результатам работы отборочного комитета в конкурсную программу кинофестиваля вошли 115 картин из 30 стран. Это 16 полнокупольных, 27 документальных кинолент, 21 игровой фильм, 50 анимационных картин и один анимационный сериал», — сказали в пресс-службе.
Всего, по информации пресс-службы фестиваля, за время приема заявок поступило более 2 тыс. работ из 120 стран мира. Кинокартины прислали из Ирана, Индии, России, Бразилии, США, Франции, Великобритании, Польши, Турции, Италии, Китая и других стран.
Кроме киноработ, посетители фестиваля также смогут увидеть показы ретроспектив, спектакли, побывать на лекциях ученых, мастер-классах, встречах с космонавтами, писателями и кинематографистами. Основной площадкой фестиваля станет Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Также различные мероприятия фестиваля и кинопоказы пройдут в Инновационном культурном центре (ИКЦ), Доме народного творчества и кино «Центральный», Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского, Доме печати, Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, областном молодежном центре, Театре села.
Пятый год подряд ТАСС выступает главным информационным партнером фестиваля. В прошлом году агентство представило на фестивале экспозицию «Байконур в объективе ТАСС», посвященную 70-летию первого космодрома страны.
О фестивале
Слоган фестиваля — «Невозможное сегодня станет возможным завтра» (К. Э. Циолковский). Посещение большинства мероприятий фестиваля для зрителей бесплатное, при условии предварительной регистрации, которая откроется в марте.
VII Международный кинофестиваль «Циолковский» проводится при поддержке правительства и Министерства культуры и туризма Калужской области. Среди партнеров кинофестиваля также госкорпорация «Роскосмос», НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциация планетариев России и другие общественные и коммерческие организации.