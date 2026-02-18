Более 100 картин из 30 стран отобрано в конкурсную программу калужского МКФ «Циолковский»

Кроме киноработ, посетители фестиваля также смогут увидеть показы ретроспектив, спектакли, побывать на лекциях ученых, мастер-классах, встречах с космонавтами, писателями и кинематографистами. Основной площадкой фестиваля станет Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Также различные мероприятия фестиваля и кинопоказы пройдут в Инновационном культурном центре (ИКЦ), Доме народного творчества и кино «Центральный», Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского, Доме печати, Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, областном молодежном центре, Театре села.