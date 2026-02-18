«Сестренка» стала первым российским фильмом на башкирском языке, вышедшим в широкий кинопрокат.

Премьера картины в России состоялась 19 сентября 2019 года, накануне 100-летия со дня рождения Мустая Карима.

Война в фильме показана через призму детского восприятия: без батальных сцен, но через повседневные страхи, утраты и переживания, понятные даже самым юным героям.

Важную роль в сюжете играет языковой барьер: главная героиня Оксана поначалу не понимает башкирскую речь, однако по мере развития истории и сближения с новой семьей начинает осваивать язык — к финалу фильма девочка уже свободно говорит по-башкирски.

Картина подчеркивает, что семья — это не только кровные узы, но и осознанный выбор заботы, поддержки и принятия человека, оказавшегося в беде.

Главную роль исполнила Марта Тимофеева. На момент съемок ей было всего девять лет, однако к этому возрасту актриса уже имела внушительный опыт — она успела сняться более чем в 40 фильмах и сериалах.