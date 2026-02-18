«Сестренка» — военная драма режиссера Александра Галибина, снятая на башкирском языке. В центре сюжета — украинская девочка Оксана, которая чудом выживает в пекле войны и, оставшись сиротой, попадает в башкирскую деревню. Здесь она обретает новую семью, однако путь к принятию оказывается непростым: отношения с названным братом Ямилем и другими деревенскими детьми складываются сложно и противоречиво.
Постепенно общие испытания военного времени сближают героев, заставляя их взрослеть раньше срока и учиться сочувствию, ответственности и взаимной поддержке. Далее расскажем, где снимали фильм «Сестренка», и какие реальные локации помогли создателям передать атмосферу военных лет.
Локации, где снимали фильм «Сестренка» (2019)
Основные съемки фильма «Сестренка» проходили в Республике Башкортостан, в селе Новохасаново Белорецкого района, которое входит в Инзерский сельсовет. Эта местность была выбрана неслучайно: природные ландшафты и удаленность от современных построек позволили без лишних визуальных помех воссоздать атмосферу башкирской деревни военных лет.
Для картины съемочной группе пришлось фактически построить деревню заново. На площадке появились точные копии домов 1940-х годов, созданные по архивным материалам и воспоминаниям старожилов. Особое внимание уделялось деталям: планировке дворов, внешнему облику построек, предметам быта и сельскому окружению — все это помогало добиться максимальной исторической достоверности.
Съемки в Новохасаново проходили в разные периоды, что позволило показать смену сезонов и подчеркнуть течение времени внутри сюжета. В массовых сценах участвовали местные жители, благодаря чему экранная деревенская жизнь выглядит особенно живой и правдоподобной.
Интересные факты о фильме «Сестренка» (2019)
Фильм «Сестренка» снят по повести Мустай Карима «Радость нашего дома». Картина стала важным культурным событием не только для регионального, но и для российского кинематографа в целом, объединив тему войны, детского взгляда на трагедию и диалога культур.
Ниже — несколько любопытных фактов о создании и особенностях фильма.
«Сестренка» стала первым российским фильмом на башкирском языке, вышедшим в широкий кинопрокат.
Премьера картины в России состоялась 19 сентября 2019 года, накануне 100-летия со дня рождения Мустая Карима.
Война в фильме показана через призму детского восприятия: без батальных сцен, но через повседневные страхи, утраты и переживания, понятные даже самым юным героям.
Важную роль в сюжете играет языковой барьер: главная героиня Оксана поначалу не понимает башкирскую речь, однако по мере развития истории и сближения с новой семьей начинает осваивать язык — к финалу фильма девочка уже свободно говорит по-башкирски.
Картина подчеркивает, что семья — это не только кровные узы, но и осознанный выбор заботы, поддержки и принятия человека, оказавшегося в беде.
Главную роль исполнила Марта Тимофеева. На момент съемок ей было всего девять лет, однако к этому возрасту актриса уже имела внушительный опыт — она успела сняться более чем в 40 фильмах и сериалах.
Фильм получил несколько престижных наград, в том числе специальный приз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге и приз зрительских симпатий на XVI Международном фестивале военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж».