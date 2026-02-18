Агата Муцениеце опубликовала ролик, в котором она позировала с ярким макияжем и прической. Стилисты завили волосы 36-летней актрисы в легкие кудри. Они зачесали части локонов назад и собрали их в хвост.
Визажисты сделали звезде сериала «Химкинские ведьмы» выразительный макияж — с черными стрелками, светло-коричневой матовой помадой и персиковыми румянами.
Актриса сейчас активно работает над своим внешним видом. В начале декабря 2025 года она в третий раз стала мамой. У звезды родилась дочь.
Муцениеце занимается спортом, чтобы быстрее прийти в форму. Она говорила, что серьезно настроена бороться с лишним весом, который набрала во время беременности. Звезда намерена похудеть до своих 55 килограммов за один месяц.
«Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила, но опять же надо, знаете, отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было. Пожинаем плоды», — пожаловалась до этого актриса.
Агата Муцениеце родила от своего второго мужа, музыканта Петра Дранги. Актриса рассекретила свой роман с ним в конце 2024 года. В мае 2025-го она сообщила, что аккордеонист сделал ей предложение, а в июне стало известно, что пара ждет ребенка.
Актриса и музыкант сыграли свадьбу в конце августа. Пока они не говорят, как назвали свою дочь.
У Муцениеце уже есть двое детей — 13-летний Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Актриса родила их в первом браке с Павлом Прилучным. Звезды расстались в 2020 году после почти десяти лет брака.
Ранее Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру в тренажерном зале после родов.