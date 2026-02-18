Марк Эйдельштейн исполнит одну из ролей в сериале «Хакеры»

Ричмонд
Марк Эйдельштейн в сериале «Хакеры»
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Актер Марк Эйдельштейн, известный по оскароносному фильму «Анора», вошел в актерский состав 8-серийного психологического триллера «Хакеры». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Art Pictures Motion.

«Стало известно, что одну из ключевых ролей в “Хакерах” также исполнит Марк Эйдельштейн. 8-серийный психологический технотриллер “Хакеры” — один из первых глобальных запусков студии KISA FILMS продюсера и шоураннера проектов “Псих”, “Балет” и “Актрисы” Алексея Киселева», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главную роль в сериале о «белых хакерах» исполнит Иван Янковский, который также впервые в своей карьере выступит в качестве продюсера проекта. В сериале Янковский и Эйдельштейн сыграют двух сводных братьев.

По словам Киселева, сериал планируется представить на Каннском кинорынке, а съемки могут пройти в нескольких странах, включая США и государства Ближнего Востока и Азии.

«Мы прорабатываем съемки в Абу-Даби, Катаре, Таиланде и Нью-Йорке, будем представлять сериал на Каннском кинорынке. И это неудивительно: российские хакеры — настоящий бренд, у каждого из них невероятная история, потрясающие кейсы, и я мечтаю, чтобы этот проект стал и вдохновением для новых поколений технологических гениев», — сказал продюсер проекта.

По данным пресс-службы, проект расскажет о мире кибербезопасности и пригласит зрителей в скрытые от обычных пользователей слои интернета, где решения героев могут повлиять на жизни миллионов людей. Идея сериала принадлежит предпринимателю и продюсеру Николаю Ивеневу, сценарий написал Игорь Поплаухин. Съемки сериала «Хакеры» запланированы на 2026 год. Дата премьеры будет объявлена позднее.