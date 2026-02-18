Безрукова объяснила, почему перестала есть во время перелетов

«Я стараюсь успеть поесть до перелета. Честно говоря, в самолете еда часто “не очень”. К тому же, из-за набора высоты меняется давление, и организму в таких условиях гораздо тяжелее переваривать пищу. Еще до полета я пью много воды, это совет моего врача. И во время рейса тоже стараюсь выпивать не менее литра теплой воды. Воздух в салоне очень сухой, и тело обязательно нужно “поить”, чтобы ему было легче перенести дорогу. Когда перелет длится до 3−5 часов, я стараюсь воздерживаться от еды в полете. Иногда, если очень голодна, могу съесть немного сухофруктов, или банан, либо ягоды и орешки», — поделилась артистка.