В сети не узнали звезду «Тайн следствия» после похудения: «Браво»

Звезда «Тайны следствия» Екатерина Копанова показала фигуру в обтягивающем платье после похудения. Актриса позировала в черном наряде на крыше ресторана и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые активно обсудили ее подписчики. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Мой зимний Петербург», — отметила знаменитость.
Многие пользователи соцсети не узнали артистку и восхитились ее преображением: «Воплощение грации и красоты», «Не узнать, совсем другая», «Ого, вот это преображение», «Роскошная», «Прекрасно выглядите», «Ну ничего себе», «Я вас не узнала, какая красавица», «Как вы постройнели, совсем другая», «Стала еще лучше», «Вот это да», «Шикарно стали выглядеть», «Восторг», «Вот это сила воли, какая ты молодец», «Просто браво».
Звезда замужем за юристом Павлом Палкиным. Пара познакомилась в 2008 году во время съемок «Мин в фарватере». Будущий супруг артистки тогда проходил срочную службу на Черноморском флоте и снялся в массовке сериала. В браке у них родились четверо детей: дочери Елизавета, Злата, Дарья и сын Федор.
Ранее Екатерина Копанова рассказала о киноцензуре в семье.