Мужчина в строгом костюме (Ямато Коти), которого герой встречает в каждом цикле, поначалу кажется частью декораций — безликим пассажиром, уткнувшимся в телефон. Но по мере развития сюжета выясняется, что он тоже заперт в этой ловушке, причем гораздо дольше. В одном из видений он предстает обессиленным, сидящим на полу, а его телефон давно разряжен. Незнакомец — это зеркало главного героя, его возможное будущее, если тот не сумеет переосмыслить свою жизнь. Финал оставляет открытым вопрос: освободится ли человек в костюме благодаря переменам в протагонисте, или они оба обречены блуждать параллельно? Кавамура намекает, что незнакомец может быть проекцией страха перед одиночеством и рутиной, которая поглощает тех, кто перестает чувствовать.